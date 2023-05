Bárbara Reis em Sob Pressão, Todas as Flores e Terra e Paixão - Foto: Reprodução/Rede Globo

Artista também é destaque como Débora em Todas as Flores, do Globoplay

Bárbara Reis personagens: relembre as novelas da atriz de Terra e Paixão

Bárbara Reis conquistou sua primeira protagonista na televisão aberta com Aline de Terra e Paixão, nova novela do horário nobre. A atriz já havia se destacado ao viver a vilã Débora de Todas as Flores e também esteve em outras tramas da emissora em papéis secundários.

Início da carreira em Velho Chico | Bárbara Reis personagens

A estreia de Bárbara Reis na televisão aconteceu em 2016, quando a atriz fez uma pequena participação em Velho Chico, novela das nove, como a personagem Doninha, melhor amiga da protagonista do folhetim. A atriz interpretou a versão jovem da empregada, que depois passou a ser vivida por Suely Bispo na segunda fase da trama.

No ano seguinte, a atriz emplacou mais dois trabalhos na emissora. Bárbara Reis interpretou Maia no seriado Dois Irmãos, exibido em janeiro de 2017 na Globo, e Cátia, outra série do canal que foi ao ar em setembro daquele ano.

Bárbara na novela Jesus e série na Fox

Depois de três trabalhos na Globo, a atriz atuou na novela bíblica Jesus, da Record. Reis interpretou a gladiadora Susana, uma mulher órfã que se torna escrava.

A gladiadora consegue juntar dinheiro suficiente ao vencer lutas e enfim compra sua liberdade. Ao longo da trama, a personagem se encontra com Jesus, o que faz com que ela se transforme e o segue até a crucificação.

Depois do trabalho na Record, a atriz conquistou o papel de Mariana, uma das protagonistas do seriado Impuros (2018) da Fox.

Volta à Globo | Bárbara Reis personagens

A atriz retornou à Globo em 2019, onde permanece trabalhando até hoje. Bárbara Reis interpretou Shirley em Éramos Seis (2019), uma mulher se torna amargurada por ter sido abandonada enquanto estava grávida. A personagem decide deixar o passado na Bahia e se muda para São Paulo ao lado de Afonso (Cássio Gabus Mendes), que a acolhe e cria a filha de Shirley como se fosse sua.

Em 2021, Bárbara participou da série Sob Pressão, disponível no Globoplay, interpretando a enfermeira Livia, um dos destaques da quarta e quinta temporada da obra.

Débora de Todas as Flores

Foi ao viver a personagem Débora, da novela Todas as Flores, que Bárbara Reis ganhou mais reconhecimento entre o público.

A vilã é um dos grandes destaques da novela ao fazer parte da quadrilha de tráfico humano ao lado de Sansa (Ângelo Antônio), com quem é casada, e Zoé (Regina Casé). A personagem também é quem dá as ordens para Diego (Nicolas Prattes) cumprir o combinado com o seu marido, mas não perde a oportunidade de dar em cima do rapaz.

A segunda parte ainda está sendo disponibilizada no Globoplay e será encerrada na próxima semana, quando os cinco últimos episódios forem liberados.

Aline de Terra e Paixão | Bárbara Reis personagens

Depois do sucesso de Todas as Flores, Bárbara Reis conquistou o papel de protagonista em uma novela das nove. Ela interpreta Aline, uma mulher simples que vê sua vida virar de cabeça para baixo quando seu marido é assassinado a mando do poderoso Antônio La Selva (Tony Ramos).

A protagonista decide dar continuidade ao trabalho do marido e deixa a carreira de professora para se tornar produtora agrícola, irritando ainda mais Antônio. A situação piora quando ambos os filhos de seu rival, Caio (Cauã Reymond) e Daniel (Johnny Massaro) se apaixonam por ela. Outro personagem que está interessado em Aline é Jonatas (Paulo Lessa), primo do falecido marido da mocinha.