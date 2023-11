Só 2024? Quando acaba Mulheres de Areia?

Sucesso de Ivani Ribeiro, a novela estrelada por Gloria Pires está no ar desde o final de junho de 2023 e ainda tem muito o que exibir na trajetória das gêmeas Ruth e Raquel. Quando acaba Mulheres de Areia? Trama seguirá em exibição na faixa Edição especial até 2024.

Mulheres de Areia termina em 2024

Apesar dos cortes, a reprise da novela Mulheres de Areia tem previsão de terminar em meados de fevereiro 2024 na TV Globo. Isso significa que ainda há muito o que rolar na trama, como a confissão da mocinha que vem se passando pela irmã malvada, o julgamento de Ruth pela morte de Wanderlei, o retorno de Raquel e muito mais.

A audiência de Mulheres de Areia na reprise do Edição Especial tem sido sólida e mantém a média na casa dos 12 pontos até este mês de novembro. Nos primeiros meses, o folhetim teve alguns altos e baixos, mas agora se mostrou em ascendência. Alguns capítulos chegam a 13 pontos e em setembro a trama bateu o recorde de 14.

Se continuar assim, ela pode alcançar a média geral das reprises de suas antecessoras na faixa de horário, Chocolate com Pimenta, que ficou com 13 pontos, e O Cravo e a Rosa, que bateu 14 de média.

Essa é a quarta reprise de Mulheres de Areia nas telinhas, um dos maiores sucessos do currículo de Ivani Ribeiro. A primeira reexibição foi pouco mais de três anos após a transmissão original de 1993, entre novembro de 1996 e abril de 1997 no Vale a Pena Ver de Novo.

Depois, o folhetim retornou entre setembro de 2011 e março de 2012, novamente no Vale a Pena Ver de Novo, e então teve outra exibição entre fevereiro e outubro de 2016 no canal Viva. A partir de junho de 2023, ela retornou com o Edição Especial na Globo.

Qual novela vai substituir Mulheres de Areia?

A Globo ainda não revelou qual folhetim ficará no lugar de Mulheres de Areia. O que se sabe até agora é que se tratará de um folhetim das 18h00 ou 19h00. Desde que a Globo reformulou sua grade em 2021 e criou a faixa de horário às 14h45, o Edição Especial só exibe esses dois tipos de trama. Qualquer novela que tenha passado pelo horário nobre só é reprisada no Vale a Pena Ver de Novo.

Algumas novelas que chegaram a ser cotadas na mídia e redes sociais antes para a substituição das antecessoras de Mulheres de Areia podem aparecer. Cheias de Charme (2012) é uma trama alegre da faixa das 19h que é muito pedida pelo fãs na web e Cabocla (2004) é um sucesso de Benedito Ruy Barbosa da faixa das 18h que emociona quem ama obras de época.

Outros títulos que também surgiram nos últimos anos como possíveis atrações da faixa foram Alma Gêmea (2005 - 2006) e Caras e Bocas (2009), ambas de Walcyr Carrasco. A primeira foi reprisada há pouco pelo canal Viva, entre janeiro e outubro de 2022, enquanto a segunda não vê as telinhas desde 2014, quando passou no Vale a Pena Ver de Novo.

