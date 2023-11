Fim de ano: quando vai ser o especial do Roberto Carlos 2023

Final de ano é época de relembrar os sucessos do rei Roberto Carlos no especial da TV Globo, exibido anualmente desde 1974 em comemoração as festas do Natal e Ano Novo. O show de 2023 já está com data marcada para ser gravado; veja programação e convidados.

Data do show do Roberto Carlos na Globo

De acordo com a TV Globo, o especial de Roberto Carlos de 2023 vai ser exibido no dia 22 dezembro, sexta-feira. Como o projeto não é ao vivo, a gravação ocorrerá quase um mês antes, no dia 29 de novembro, quinta-feira, na casa de show Qualistage, no Rio de Janeiro.

O rei terá a presença de vários convidados especiais na gravação, entre eles um outro veterano, o cantor Fábio Jr. A história entre os artistas é longa, eles já soltaram a voz lado a lado na faixa Busca nos anos 90, contracenaram em uma novela da década de 80, O Amor é Nosso, além de o pai de Cleo Pires também já ter aparecido em outro especial de fim de ano de Roberto Carlos, o de 1994.

Roberto Carlos também cantará ao lado de alguns artistas da nova geração que ainda não estiveram no palco com ele, como Luísa Sonza e Jão, atuais fenômenos do pop brasileiro, e Ana Castela, um dos principais nomes do sertanejo atual. As faixas que eles dividirão com o rei ainda permanecem um mistério.

Além destes nomes, o especial de Roberto Carlos também contará com o maestro Eduardo Lages, responsável pela orquestra que embalará o instrumental das canções, e o pagodeiro Mumuzinho.

A transmissão do especial de Roberto Carlos em dezembro será realizada na TV aberta, então é gratuita. Ela vai ao ar na Globo e pode ser acompanhado por qualquer aparelho televisivo e também pela aba da Globoplay que exibe a programação do canal em tempo real para qualquer conta, pagante ou não.

Quem quiser se adiantar antes do especial de 2023 e relembrar as apresentações de Roberto Carlos de outros anos, pode conferir algumas delas na Globoplay. Os assinantes do plano básico podem assistir as transmissões de 2010 a 2022. Os especiais mais antigos, de 1978, 1979, 1983, 1985 e 1994 são liberados apenas para os assinantes do plano Globoplay + canais ao vivo.

Como ir ao show de Roberto Carlos de fim de ano?

O show de Roberto Carlos que será filmado no dia 29 de novembro e exibido em dezembro no especial de fim de ano do cantor na Globo ainda tem ingressos disponíveis. Os fãs que quiserem participar deverão comprar os seus tickets pela plataforma da Eventim. Os valores variam de R$ 180,00 a R$ 820,00 nos setores comuns e vip, e vão de R$ 325,00 a R$ 3.250,00 para os camarotes.

A apresentação do rei começará às 21h00 no Qualistage, Rio de Janeiro, e quem for ao evento precisa estar ciente que o show será gravado, então estará cedendo sua imagem para a TV Globo. O site de vendas informa que a compra do ingresso já implica na autorização gratuita da imagem.

Boa parte dos ingressos da casa de show, que tem capacidade de 3500 cadeiras, estão esgotados. Restam lugares nos setores das laterais, e algumas poucas poltronas no mezanino e nas cadeiras que ficam de frente para o palco, mas atrás do setor vip. As cadeiras dos setores comuns são numeradas, enquanto os assentos dos camarotes - que já está esgotado - são por ordem de chegada.

Passo a passo:

1 - Acesse o site da Eventim (https://www.eventim.com.br/) e procure por "Roberto Carlos" na barra de busca;

2 - Clique em "Roberto Carlos - Especial Fim de Ano TV Globo 2023";

3 - Em seguida, selecione "ingressos" e depois vá em "modalidade" e escolha "Benefício Qualicorp" se for cliente ou "Venda Geral" caso não seja;

4 - Veja o mapa da casa de show e selecione a cadeira que preferir entre as que ainda estão disponíveis. As ocupadas ficam cinza, enquanto as que ainda estão sendo vendidas aparecerem coloridas;

5 - Depois, vá para a página de pagamento e informe o tipo de cartão que usará. Neste ponto, o interessado terá 20 minutos para finalizar a compra ou o ingresso voltará para o site;

6 - Após a confirmação de pagamento, o fã receberá todas as informações sobre o evento por e-mail.

