Confira 21 estreias de dezembro na Netflix para maratonar

O último mês de 2020 chegou e já estamos de olho nas estreias de dezembro da Netflix. Se você faz parte do grupo de pessoas que adora se jogar no sofá e maratonar, saiba que a plataforma de streaming listou 21 novidades para este fim de ano, incluindo séries e filmes com elenco de peso.

Quais são as estreias de dezembro na Netflix?

A publicação nas redes sociais da empresa divulgou as novidades, com estreias até o dia 31. Uma delas é o musical “A Festa de Formatura“, com Meryl Streep, James Corden e Nicole Kidman. “A Voz Suprema do Blues” traz Viola Davis, Chadwick Boseman e Glynn Turman. Tem também George Clooney estrelando e dirigindo “O Céu da Meia-Noite“. Para quem aguarda a quarta parte da série “Sabrina“, ela chega ao catálogo no último dia de dezembro. Confira:

Mad Max: Estrada da Fúria

Max ajuda uma rebelde e um bando de prisioneiras a fugir da tirania, lutar contra ameaças e buscar um lar em uma terra pós-apocalítica.

Coleção Divergente

Em um mundo dividido e devastado pela guerra, Tris descobre seus poderes especiais e se une a Quatro para combater um plano sinistro contra aqueles que são como eles.

Tudo Bem no Natal que Vem

Um pai de família fica preso no dia 24 de dezembro – logo ele, que odeia o Natal. Agora, este homem rabugento vai aprender o que realmente importa na vida.

Big Mouth – estreias de dezembro na Netflix

Uma turma de amigos vive ao sabor das maravilhas e horrores da puberdade nesta comédia dos amigos Nick Kroll e Andrew Goldberg.

Mank

A Hollywood da década de 1930 é vista pelo olhar crítico do roteirista Herman J. Mankiewicz, em meio aos seus esforços para terminar o roteiro de Cidadão Kane.

Emicida: AmarElo – É Tudo Pra Ontem

Nos bastidores do show no Teatro Municipal de São Paulo, o rapper e ativista Emicida celebra o grande legado da cultura negra brasileira.

A Desordem que Ficou

Uma professora começa a lecionar em uma escola e é atormentada por uma morte recente no local. Agora, é a sua própria vida que está em jogo.

A Festa de Formatura

Um grupo de estrelas decadentes da Broadway agita a vida de uma cidadezinha do interior ao ajudar uma garota proibida de levar a namorada ao baile de formatura.

Vozes que Inspiram

Seis ambiciosos estudantes de teatro encaram os testes para participar da August Wilson Monologue Competition, que culmina numa final incrível na Broadway.

O Preços da Perfeição – estreias de dezembro na Netflix

“Uma bailarina é convidada para substituir uma aluna modelo em uma renomada escola de balé em Chicago e entra em um mundo de mentiras, traições e competição desumana.”

Liga da Justiça

Batman reúne Mulher-Maravilha, Aquaman, Flash e Ciborgue para derrotar os inimigos mais poderosos que já enfrentaram.

Duas Por Uma

Com sua carreira em frangalhos, uma estrela de cinema reclusa contrata uma substituta para ir para a reabilitação por ela, sem esperar o quanto a sósia vai adorar o papel.

Anitta: Made In Honório

Neste documentário intimista, Anitta revela a mulher por trás da diva pop e fala sobre fama, trabalho duro e família.

Namorado de Natal

Cansada dos comentários sobre sua vida amorosa, Johanne tem 24 dias para encontrar um namorado e levá-lo para conhecer os pais no Natal.

A Voz Suprema do Blues

Na Chicago de 1927, o clima fica tenso quando a pioneira Mãe do Blues se reúne com a banda em um estúdio de gravação. Adaptação da peça de August Wilson.

O Céu da Meia-Noite – estreias de dezembro na Netflix

Um cientista solitário tenta impedir que uma equipe de astronautas volte para casa depois de uma misteriosa catástrofe global. Estrelado e dirigido por George Clooney.

Bridgerton

Baseados nos romances best-seller, esta série acompanha os oito irmãos da família Bridgerton na busca pelo amor.

Duelo no Asfalto

Quando seu casamento freia, Roy aceita o desafio de um novo inimigo para correr pela sua noiva fugitiva na icônica pista de Nurburgring na Alemanha

O Mundo Sombrio de Sabrina

Bruxa e também mortal, a jovem Sabrina Spellman fica dividida entre a vida normal de adolescente e o legado de sua família feiticeira.

Vikings

Esta série dramática acompanha a vida do viking Ragnar Lothbrok em sua jornada para ampliar o domínio nórdico e desafiar um líder incompetente e sem visão.

A Chegada

Quando seres interplanetários deixam marcas na Terra, a Dra. Louise Banks (Amy Adams), uma linguista especialista no assunto, é procurada por militares para traduzir os sinais e desvendar se os alienígenas representam uma ameaça ou não. No entanto, a resposta para todas as perguntas e mistérios pode ameaçar a vida de Louise e a existência de toda a humanidade.