Confira o horário dos desfiles do Carnaval 2022 de sexta e sábado

Após o adiamento do início do ano, os tradicionais desfiles das escolas de samba finalmente vão acontecer. Durante os dias 22 e 23 de abril, as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro recebem nos sambódromos do Anhembi e da Marquês de Sapucaí, respectivamente, as apresentações do Grupo Especial. Confira quais serão os horários dos desfiles do Carnaval 2022.

Horário desfiles Carnaval 2022

Em 2022, os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial vão ocorrer durante o período noturno dos dias 22 e 23, sexta-feira e sábado, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Na capital paulista, as apresentações serão realizadas no Sambódromo do Anhembi, sob organização da Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo (Liga-SP). E já na fluminense, ocorrerão no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, organizadas pela Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (LIESA). Confira os horários dos desfiles do Carnaval 2022:

22 de abril (sexta-feira) – Grupo Especial em SP

22h30 – Acadêmicos do Tucuruvi

23h35 – Colorado do Brás

00h40 – Mancha Verde

1h45 – Tom Maior

2h50 – Unidos de Vila Maria

3h55 – Acadêmicos do Tatuapé

5h – Dragões da Real

22 de abril (sexta-feira) – Grupo Especial no RJ

22h – Imperatriz

Entre 23h e 23h10 – Mangueira

Entre 00h e 00h20 – Salgueiro

Entre 1h e 1h30 – São Clemente

Entre 2h e 2h40 – Viradouro

Entre 3h e 3h50 – Beija-flor

23 de abril (sábado) – Grupo Especial em SP

22h30 – Vai-Vai

23h35 – Gaviões da Fiel

00h40 – Mocidade Alegre

1h45 – Águia de Ouro

2h50 – Barroca Zona Sul

3h55 – Rosas de Ouro

5h – Império de Casa Verde

23 de abril (sábado) – Grupo Especial no RJ

22h – Paraíso do Tuiuti

Entre 23h e 23h10 – Portela

Entre 00h e 00h20 – Mocidade

Entre 1h e 1h30 – Unidos da Tijuca

Entre 2h e 2h40 – Grande Rio

Entre 3h e 3h50 – Vila Isabel

Como assistir os desfiles

Os desfiles do Grupo Especial das escolas de samba vão poder ser assistidos pela TV Globo. Segundo a programação, o horário dos desfiles do Carnaval 2022 tem previsão de ser às 22h45, após o Big Brother Brasil. Serão televisionados os desfiles do Rio de Janeiro para todo o Brasil, com apresentação dos jornalistas Maju Coutinho e Alex Escobar, e comentários do carnavalesco Milton Cunha e do cantor Pretinho da Serrinha.

A exceção é o Estado de São Paulo, que vai contar com a transmissão das apresentações das escolas paulistas no Sambódromo do Anhembi. Nesse caso, os apresentadores vão ser os jornalistas Chico Pinheiro e Michelle Barros, enquanto os comentários ficam a cargo do ator Ailton Graça e do cantor Celso Viáfora.

No entanto, o G1 e o Globoplay vão realizar uma transmissão, ao vivo e simultaneamente, da apresentação de todos os desfiles do Carnaval 2022 do Rio de Janeiro e de São Paulo, a partir das 22h. Assim, você vai poder escolher acompanhar as agremiações da cidade que preferir. A plataforma de streaming da Globo ainda vai disponibilizar a apresentação de todas as escolas de samba na íntegra, gratuitamente, para não-assinantes. E no domingo, dia 24, a partir das 20h, o canal Multishow vai exibir a homenagem que a escola São Clemente fará ao ator Paulo Gustavo, que faleceu em maio de 2021, em decorrência de complicações da covid-19.

A apuração dos desfiles do Grupo Especial acontece no dia 26, a partir das 16h, e vai contar com o mesmo formato de transmissão. A definição da escola campeã do RJ será transmitida em rede nacional pela TV Globo, enquanto SP vai acompanhar a votação da vencedora paulistana. O G1 também fará a transmissão na íntegra de ambos os momentos. E, no sábado do dia 30, o desfile das campeãs do Grupo Especial do Rio será televisionado exclusivamente pelo Multishow, às 21h30.

