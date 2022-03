Conheça Eugênio, personagem de Almir Sater em Pantanal

Personagem de Almir Sater em Pantanal apareceu no terceiro episódio da novela - Foto: Reprodução/Globo

Almir Sater já conhece bem os personagens de Pantanal, nova novela da Globo. Há 32 anos, o músico participou da versão original da trama na pele de Trindade, um violeiro. Agora, o veterano retorna como o chalaneiro Eugênio e também participa da regravação da música de abertura do folhetim.

Quem é o personagem de Almir Sater em Pantanal?

Almir Sater interpreta Eugênio, um homem condutor de chalana desde que se conhece por gente. Assim como o Velho do Rio (Osmar Prado), o personagem tem um toque encantando e mítico, tal qual uma entidade.

Com a sua chalana, Eugênio é mais que um condutor: ele têm um propósito espiritual de carregar as almas, eliminar o mal, purificar e trazer vida nova, além de manter o equilíbrio da região pantaneira. “Eu faço um chalaneiro, viúvo, cara que vive nesse rio desde que se entende por gente. É um papel bonito, tem falas bonitas. Quando comecei a gravar agora me emocionei. É um papel muito carinhoso”, disse em entrevista ao Gshow.

Eugênio apareceu pela primeira vez no terceiro episódio da trama. Enquanto toca sua viola na beira do rio, Gil (Enrique Diaz) e Maria Marruá (Juliana Paes) chegam e pedem para que o homem leve-os até um lugar onde possam viver em paz.

O cantor também participa da regravação de ‘Pantanal,’ música de Marcus Viana usada na abertura do folhetim. Maria Bethânia dá voz à melodia, enquanto Sater tem um solo de viola.

Pantanal tem um lugar especial na carreira de Almir Sater. Ele participou da primeira versão da novela em 1990, no papel de Trindade. Na época, o cantor ficou com fama de galã e foi convidado para ser o protagonista de ‘Ana Raio e Zé Trovão’, folhetim que substituiu Pantanal na TV Manchete.

Gabriel Sater vive Trindade

Na nova versão de Pantanal, Gabriel Sater, filho de Almir, ficou com o papel de Trindade. O famoso revelou ao veículo que Bruno Luperi, responsável pela adaptação da novela, criou enfrentamentos musicais entre Eugênio e o rapaz. “Eu falei para o meu filho, não vou dar moleza, hein. Meu filho toca bem, toca violão erudito. Há uns anos começou a estudar viola. É um cara que se dedica muito. Eu espero que seja tão bom para ele quanto foi para mim, o personagem Trindade”, disse Almir.

Trindade é um violeiro que vai de fazenda em fazenda e trabalha em troca de provisão e guarita, até o dia em que bate na fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira). Por caridade de Tibério (Guito), ele pernoita por lá e se assenta no local.

Assim como o pai, Gabriel é cantor, compositor, instrumentista, produtor musical e ator. Ele já esteve na trilha sonora das novelas Meu pedacinho de chão (2014) e Além do Tempo (2015).

Pantanal vai ao ar de segunda a sábado, às 21h30, horário de Brasília, na Globo. Os episódios ficam salvos no Globoplay após a exibição na televisão.

