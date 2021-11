Conheça o palácio onde a Princesa Isabel morou no RJ

Além da casa de Petrópolis, a princesa Isabel também teve uma residência na cidade do Rio de Janeiro, hoje conhecida como Palácio de Guanabara. Na época, o local se chamava Paço Isabel. Atualmente, o imóvel é usado como sede oficial do governo do estado.

Onde fica o palácio da Princesa Isabel?

O Palácio Guanabara serviu de moradia para Isabel e seu marido Conde D’Eu após o casamento do casal, em 1865. O imóvel foi comprado pela família imperial brasileira e depois reformado.

O local pertenceu aos príncipes até 1889, quando foi proclamada a república. Na época, a família foi obrigada a ir para o exílio e o palácio foi confiscado pelo governo militar que assumiu o comando do Brasil e transferido ao patrimônio da União.

Em 1895, a princesa Isabel abriu um processo contra a União e exigiu a devolução do Palácio Guanabara. A ação chegou a ser extinta em 1960, mas devido a pressão da família Orléans e Bragança, foi reaberto.

O processo durou até agosto de 2020, completando 125 anos de ação. Vale lembrar que a Princesa Isabel morreu em 1921, quase 100 anos antes do fim do processo.

De acordo com informações da Folha de S. Paulo, o STF declarou o caso como trânsito em julgado, o que impede a família de recorrer à justiça novamente. O imóvel continua pertencendo à União e os descendentes da família imperial não receberão indenização.

Casa da Princesa Isabel em Petrópolis

