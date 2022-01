Conheça onde foi gravada a novela Carinha de Anjo do SBT

Atual novela do horário nobre do SBT, a reprise do folhetim infantil está há 3 meses no ar. Onde foi gravada a novela Carinha de Anjo? A produção deu início as suas filmagens em 2016, ano em que o folhetim estreou.

Onde foi gravada a novela Carinha de Anjo?

A novela Carinha de Anjo foi filmada em São Paulo. As gravações externas do colégio Doce Horizonte aconteceram na Fazenda Santa Barbara, em Itatiba, enquanto as filmagens internas aconteceram nos estúdios do SBT, em Osasco.

A fazenda em que foram gravadas algumas das cenas da novela Carinha de Anjo é localizada na Região Metropolitana de Campinas, na Rodovia Romildo Prado. O local pode ser alugado para eventos e conta com: banheiros, cozinha industrial, casa de apoio para prestadores de serviço, capela, sede com três quartos, casa de hóspedes, piscina, estrutura para aproximadamente 350 pessoas e estacionamento para aproximadamente 500 carros.

Já o núcleo de produções do SBT fica na Rodovia Anhanguera, em Osasco, região Metropolitana de São Paulo. O complexo é conhecido como “CDT (Centro de Televisão) da Anhanguera” e foi inaugurado em agosto de 1996. Há uma cidade cenográfica no local, lá foram gravadas novelas como Carinha de Anjo, Chiquititas, Carrossel, Aventuras de Poliana e Cúmplices de Um Resgate.

Como assistir a novela infantil do SBT

A novela Carinha de Anjo é exibida de segunda a sábado às 20h30, depois do telejornal SBT Brasil. Para acompanhar é só sintonizar no canal de Silvio Santos pela sua televisão ou usar a aba ‘Ao Vivo’ do SBT Vídeos, streaming gratuito da emissora. Além disso, a plataforma adiciona os capítulos diários ao catálogo, para acessá-los é necessário ter um cadastro no site.

Também é possível assistir o folhetim pelo Youtube, que conta com os capítulos na íntegra e em canais oficiais. Recentemente, a novela Carinha de Anjo também chegou a um outro streaming, a Netflix.

Assista ao primeiro capítulo agora mesmo:

