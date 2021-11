Quantos capítulos tem Carinha de Anjo e como assistir

O SBT trouxe de volta um dos folhetins infantis mais queridos do público. A trama é segunda a sábado na faixa das 20h30 do SBT, a produção infantil conta a história de uma garotinha órfã de mãe que estuda em um internato de freiras. Confira quantos capítulos tem Carinha de Anjo no total.

Quantos capítulos tem a novela Carinha de Anjo?

No total, foram exibidos 403 capítulos na primeira vez que a novela foi ao ar, de novembro de 2016 a junho de 2018. Esta versão do SBT protagonizada pela atriz mirim Lorena Queiroz é remake do folhetim mexicano de mesmo nome, que estreou na Televisa em 2000.

Carinha de Anjo é bem mais comprida que a versão original da novela, enquanto a produção do canal de Silvio Santos tem 403 capítulos, a produção mexicana somou 175.

Até o momento, a reprise de Carinha de Anjo, que começou em outubro de 2021, já exibiu 30 capítulos. Não há garantias que a reexibição também terá mais de 400 capítulos, pois o canal pode fazer cortes nos episódios e encurtar a história, como aconteceu com Chiquititas. Outros canais também passaram a tesoura em reprises e eliminaram alguns momentos da trama, como a Globo fez com Império e Pega Pega.

Como assistir?

Você pode acompanhar o folhetim infantil no SBT, de segunda a sábado às 20h30, aos domingos não há exibição. Para ver em tempo real no canal, é possível assistir pela televisão ou usar a aba ‘ao vivo’ do SBT Vídeos, a plataforma streaming da emissora. O site é totalmente gratuito, mas exige um cadastro.

Se perder a exibição na TV dos capítulos da novela Carinha de Anjo, é possível assistir a qualquer hora no Youtube, pelo canal do TV ZYN, ou também no SBT Vídeos, em que todos os episódios exibidos de 2016 a 2018 estão disponíveis.

Leia também – Veja como está Marianna Santos hoje, a Adriana de Carinha de Anjo