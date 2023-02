Conheça quem canta a abertura da novela Vai na Fé, trama das 7

Uma das atuais atrações da TV Globo, a trama de Rosane Svartman estrelada por Sheron Menezzes caiu nas graças do público noveleiro e tem agradado. Um dos pontos altos do folhetim é a trilha sonora. Quem canta a abertura da novela Vai na Fé? A canção leva a voz de dois cantores e partiu do refrão de um funk.

Negra Li e MC Liro cantam a abertura da novela Vai na Fé

A cantora Negra Li é a principal voz na abertura da novela Vai na Fé e tem a parceria de MC Liro na canção. A letra da música é original e foi composta para o folhetim partir do refrão do funk Vai dar Fé, o primeiro hit de Liro.

No making off da gravação da abertura, publicada pela emissora do folhetim no Youtube, Liro contou que foi convidado para o projeto pela autora Rosane Svartman por meio do Instagram. Pouco depois, ele recebeu a proposta da TV Globo e logo aceitou.

"Não esperava (...) entrou em contato comigo e perguntou se eu queria gravar com a Negra Li, não pensei duas vezes", contou o MC. Com 25 anos de carreira, Negra Li já esteve em temas de novelas, mas empresta sua voz para uma abertura pela primeira vez.

Já MC Liro contou no vídeo de bastidores que o funk que deu origem a música de abertura foi essencial na carreira. Também com o título Vai na Fé, a música do cantor foi seu primeiro hit a conquistar 1 milhão de views. Depois disso, todos os seus lançamentos também fizeram sucesso e passaram do 1 milhão de visualizações. Atualmente, o vídeo da canção tem mais de 30 milhões.

"Acho que casou pra caramba a nossa voz, acho que ficou lindo a união das nossas vozes", elogiou Negra Li, que também mostrou admiração pela letra da canção e o enredo da novela de Rosane Svartman.

Letra da abertura da novela Vai na Fé

(Vai, vai)

(Vai na, vai na fé)

Com muita coragem, a gente tá de pé

A gente segue em frente

De cabeça erguida e sonhos pra viver

Nada segura a gente, ninguém segura a gente

Foco, respeito, paz e esperança

Essa é a missão

Pelos meus, peço força, saúde

E, na vida, muita proteção

E é desse jeito que vai ser

O Sol, pra gente, sempre vai nascer

Não importa o que acontecer

Nossa voz vai ecoar, o brilho iluminar

Em todo canto, em todo lugar

Vai na fé (eu tô indo atrás)

Graças a Deus (eu não choro mais)

Quero ver minha família bem

Meus amigos bem, todo mundo bem

Vai na fé (eu tô indo atrás)

Graças a Deus (eu não choro mais)

Quero ver minha família bem

Meus amigos bem, todo mundo bem

Vai na fé

Confira a abertura da novela Vai na Fé:

Trilha sonora da novela Vai na Fé

Além de Negra Li e MC Liro na abertura da novela, Vai na Fé tem outros grandes cantores nacionais e internacionais em sua trilha sonora, como Lulu Santos, Rosalía, Anitta, Aretha Franklin, Roberta Campos, Caetano Veloso, Ludmilla, entre outros.

A trilha sonora do folhetim tem uma playlist oficial na página da TV Globo no Spotify e pode ser acessada pelo link https://open.spotify.com/playlist/1afCc1xdNSmnxO6wG52IEW ou clicando abaixo:

Quem é MC Liro

MC Liro vem do chamado "funk consciente", que passa mensagens de superação e motivação. O cantor está trabalhando em músicas e videoclipes no mundo do funk desde 2020 e começou a ficar mais famoso em 2021, com o hit Vai na Fé.

Desde então, ele lançou outras canções que fizeram barulho, como Fé que vai dar certo, Questão de Tempo, Sempre Perdoai, Um Por Cento de Tudo, entre outras. Liro já cantou ao lado de nomes como MC Lele JP, MC Gui e Oldilla.

Com uma infância e adolescência difícil, MC Liro chegou a ser preso e abandonou o sonho que tinha de ser jogador de futebol, segundo o site oficial da produtora Kondzilla. Ainda de acordo com o portal, foi na prisão que Liro começou a escrever e mudou de vida. Hoje, ele tem hits que foram gravados por MC Kelvinho, MC Fioti, MC Lon, entre outros.