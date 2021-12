Corrida de São Silvestre 2021: onde assistir e horário – 31/12

Competição de rua está de volta após não acontecer em 2020 por conta da pandemia da Covid-19 no Brasil

A São Silvestre, a mais tradicional e famosa corrida de rua do Brasil, está de volta. Nesta sexta-feira, 31/12, a partir das 07h15 (horário de Brasília), os atletas e participantes inscritos se reúnem na Avenida Paulista para celebrar a vida e o esporte através da corrida para fechar o ano. Com transmissão da corrida de São Silvestre 2021, saiba onde assistir ao vivo o evento.

Onde assistir a Corrida de São Silvestre 2021 Os canais Globo e TV Gazeta, disponíveis na TV aberta para todo o Brasil, vão transmitir a corrida de hoje pela televisão ao vivo nesta sexta-feira. A largada será na Avenida Paulista, altura do número 2000, enquanto a chegada será na altura do número 900 em frente ao Edifício Cásper Líbero.

Horário: 07h15 (horário de Brasília)

Local: São Paulo, Avenida Paulista

TV: Globo e TV Gazeta

LiveStream: Globo Play por assinatura e Portal GE ao vivo e de graça pelo aplicativo ou site

Qual é a premiação da Corrida de São Silvestre 2021?

Os atletas da categoria Elite Masculino e Feminino são os únicos que ganham a premiação em dinheiro da organização da São Silvestre. Os competidores que terminarem a corrida do 1º até a 6º lugar receberão uma premiação especial em dinheiro.

O corredor que terminar em primeiro lugar vai ganhar, de acordo com o regulamento da São Silvestre, o total de R$50 mil, tanto no masculino como no feminino. Já o vice embolsa 25 mil enquanto o terceiro lugar leva 15 mil para casa.

A premiação total que será distribuída para as duas categorias é de 118 mil reais. Além disso, o primeiro brasileiro e brasileira na classificação da Elite vão ganhar 10 mil reais cada.

No fim das contas, a premiação total é de 256 mil reais. A seguir, confira todos os valores que serão distribuídos aos vencedores de São Silvestre em 2021.

A Corrida de São Silvestre em 2021 apresenta sete categorias, onde cada uma delas tem um horário diferente de largada. A primeiro a entrar na pista é a Cadeirantes, seguindo o horário das 07h25 da manhã.

Depois, a Elite Feminino vai dar os primeiros passos na Avenida Paulista e por fim a Elite Masculina com o Pelotão Geral e todas as outras categorias.

Leia também:

Cuca na Seleção Brasileira? Entenda a polêmica envolvendo o técnico