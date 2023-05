Danilo e Olga se casam ou não em Chocolate com Pimenta?

Danilo e Olga, interpretados por Murilo Benício e Priscila Fantin, não se casam em Chocolate com Pimenta. O sobrinho do prefeito e a vilã até ficam noivos após Ana Francisca (Mariana Ximenes) perder toda a fortuna, mas Guilherme (Rodrigo Faro) convence o amigo a ir atrás de seu grande amor.

Danilo e Olga ficam juntos?

Danilo e Olga rompem em cenas exibidas no capítulo 178 da edição original da trama de Walcyr Carrasco, quando o rapaz descobre que Tonico (Guiherme Vieira) é seu filho após ouvir uma conversa entre Ana e Bárbara (Lilia Cabral). Em choque com a informação, o galã vai conversar com seu amigo Guilherme. A descoberta ocorre enquanto ele ainda está noivo de Olga.

O advogado ouve o relato do sobrinho do prefeito e o aconselha: "se você quer consertar todos os seus erros, Danilo, só há uma alternativa". Decidido, o rapaz anuncia que irá atrás de Ana resolver a situação.

Na saída, ele encontra Olga, mas não quer saber de ouvir o que a noiva. "Danilo, eu acabo de passar no alfaiate. Você precisa provar o seu terno de casamento. Precisamos agilizar nosso noivado, meu pai está cobrando...", começa a dizer. "Agora estou com pressa", interrompe o rapaz. "Pra sua noiva querida você não pode ter pressa", rebate Olga. O protagonista, no entanto, deixa a vilã falando sozinha e parte rumo ao sítio de Aninha.

Chegando lá, Danilo ignora o fato de estar noivo de Olga e se declara para Ana Francisca pedindo-a em casamento. "Aninha, é melhor deixarmos as mágoas para trás. Vamos seguir nossa vida adiante... se case comigo?", pergunta. Depois de hesitar, a loira aceita o pedido do rapaz.

Depois de descobrir toda a verdade sobre Olga, o sobrinho do prefeito vai até a casa da moça para terminar o noivado, mas ela finge estar doente para evitar a situação. "Se você se casar logo, ela ficará perfeita", pressiona Terêncio (Ernani Moraes).

"Olga, eu serei breve. Eu já soube de tudo. Soube que ajudou a titia a humilhar a Ana Francisca e que estava por trás de vários planos para me separar dela. Olga, eu estou me separando de você definitivamente. Adeus, eu vou me casar com a Aninha", anuncia. Danilo e Olga se separam mais uma vez.

Como Danilo volta com Ana Francisca?

Depois de romper de vez com Olga, Danilo e Aninha marcam a data do casamento. O casal sobe ao altar mais uma vez para dizer "sim" um ao outro, fazendo com que a vilã desmaie ao ver os pombinhos se beijarem.

No entanto, a patricinha ainda arma mais um plano para separar o casal. Olga mostra para Danilo um quadro pintado por Miguel (Caco Ciocler), no qual Aninha está nua, e faz com que o rapaz acredite que a loira mantém um caso com o filho de Ludovico (Ary Fontoura) durante todo esse tempo.

Danilo rompe com Ana, que decide ir embora de balão com Miguel. Isso porque o rapaz também diz que quer ficar com a guarda de Tonico para criá-lo junto com Olga.

Aninha, Miguel e Tonico decolam de balão rumo a outra cidade - é nesse momento que Danilo descobre que tudo não passa de mais uma armação de Olga. Pensando ter perdido sua amada para sempre, o rapaz se surpreende ao saber que os ventos trouxeram o trio de volta para Ventura.

Quando Aninha pousa de volta na pequena cidade, Danilo pede perdão e os dois reatam pela última vez. Já Miguel vai embora de Ventura, enquanto Olga se casa com o soldado Peixoto (Ângelo Paes Leme).

