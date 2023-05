Como Miguel prova que é filho de Ludovico em Chocolate com Pimenta?

Miguel (Caco Ciocler) revela para Ana Francisca (Mariana Ximenes) que é filho de Ludovico (Ary Fontoura) em Chocolate com Pimenta. O rapaz se dispõe a ajudar a protagonista no caso da herança, mas precisa comprovar sua origem. O pintor até tem uma ideia para isso, mas quem acaba conseguindo provar que o documento assinado por Jezebel (Elizabeth Savala) é falso é o padre Eurico (Renato Rabelo).

Quem é o filho de Ludovico?

Depois de convencer Ana Francisca de que é mesmo filho de Ludovico, apresentando cartas que o ricaço mandou para sua mãe uma foto dele com a cigana, o pintor tenta buscar maneiras de comprovar a paternidade legalmente, na esperança que isso ajude a protagonista a recuperar sua fortuna.

Em conversa com Guilherme, o pintor afirma que poderia entregar as cartas que Ludovico mandava para sua mãe. "Eles poderiam dizer que essas cartas foram forjadas. Não temos o que fazer", diz o advogado.

Miguel então afirma que algum banco deve ter documentos assinados pelo seu pai quando ele deu uma casa par sua mãe. "Espere. Como não pensei nisso antes? O Ludovico mandava dinheiro para a minha mãe. Ele deu uma casa para ela. O dinheiro que eu tenho é justamente da venda dessa casa", relembra ele.

Ana então diz que algum banco deve ter as assinaturas Ludovico, e Guilherme comemora que os documentos podem ser aceitos pela polícia. No entanto, ele também jogará um balde de água fria nos amigos quando citar os custos dessa investigação. "Isso vai custar muito caro, Aninha. Bem, o meu trabalho eu não cobro, mas precisaremos contratar um serviço de investigação para localizar esses documentos. Mas tem que ser tudo em segredo para Jezebel não descobrir", dirá.

Guilherme até pedirá dinheiro para Danilo (Murilo Benício), esperançoso que o amigo ajude no andamento da investigação, mas o sobrinho do prefeito se recusa.

Será somente mais adiante da trama que o galã aceitará ajudar Guilherme, lhe dando o dinheiro necessário para prosseguir com a investigação.

No entanto, Miguel não conseguirá comprovar que é filho de Ludovico através dessa investigação. Quem ajudará a loira durante o processo será outro personagem, que terá a verdadeira assinatura do ricaço no livro de casamentos da igreja.

Veja: Quando Ana Francisca recupera tudo em Chocolate com Pimenta?

Miguel ajuda Ana a recupera a fortuna?

Apesar do depoimento de Miguel no julgamento da herança, o fator decisivo para que o dinheiro volte para Ana Francisca será o padre Eurico (Renato Rabelo).

O religioso prova que o documento apresentado por Jezebel é falso ao apresentar a assinatura de Ludovico no livro de casamentos, de quando ele se uniu oficialmente com Aninha ainda no começo da trama. “Ninguém pode negar que ele se casou na minha igreja. Graças a um pedido especial ao bispo, eu posso mostrar a assinatura ao perito”, diz o padre.

Eurico também traz o padre que celebrou o casamento dos dois, que compra a assinatura no livro de registros. "Sim! Eu me lembro de cada casamento… aqui está, essa é a assinatura de Ludovico ao lado de Aninha”, diz.

Fica comprovado que o documento apresentado por Jezebel é falso, e o juiz ordena que todos os bens sejam devolvidos para Aninha.

Miguel vai embora de Ventura no final da trama. Ana Francisca se convida para deixar a pequena cidade com ele após sofrer mais uma decepção com Danilo (Murilo Benício), e o pintor aceita ajudar a amiga. Os dois, junto com Tonico (Guilherme Vieira) sobem à bordo do balão e alçam voo.

No entanto, os ventos trazem o balão de Miguel de volta para Ventura, e Ana se acerta com Danilo. Já o filho de Danilo segue viagem e nunca mais retorna para a pequena cidade.