Quando Aninha se reconcilia com Danilo em Chocolate com Pimenta?

Os personagens de Mariana Ximenes e Murilo Benício passam por muitas idas e vindas ao longo da trama de Walcyr Carrasco, e é apenas nos últimos capítulos que finalmente sobem ao altar. Relembre como Aninha se reconcilia com Danilo no final de Chocolate com Pimenta.

Em qual capítulo Ana Francisca e Danilo ficam juntos?

Ana e Danilo se reconciliam mais uma vez no capítulo 178, enquanto a mocinha ainda está pobre após perder toda a fortuna. Após ter uma conversa com Guilherme (Rodrigo Faro), o sobrinho do prefeito conclui que a protagonista só se casou com Ludovico (Ary Fontoura) para dar um sobrenome a Tonico (Guilherme Vieira).

"Se você quer consertar seus erros, Danilo, só há uma alternativa", incentiva Guilherme. "Eu vou agora atrás dela", diz o rapaz.

Danilo vai de carro até o sítio da família de Ana e pede para conversar com a mocinha a sós, mas ela se recusa. Diante da negativa da loira, o rapaz se declara na frente de todos: "Ana Francisca, estou sofrendo muito por todo esse tempo que eu perdi... que nós perdemos".

O rapaz diz que desconfiou da amada, assim como ela também tinha inseguranças em relação a ele. "Aninha, é melhor deixarmos as mágoas para trás. Vamos seguir nossa vida adiante... se case comigo?", pergunta ele. Depois de relutar um pouco, a loira aceita a proposta de seu amado.

"Sim, Danilo. Eu aceito me casar com você", diz Ana. Os dois estão se beijam. No entanto, eles ainda vão sofrer mais uma armação de Olga (Priscila Fantin) depois do casamento.

Veja a cena do casamento de Aninha e Danilo:

Quando Ana Francisca e Danilo se casam?

Aninha e Danilo marcam o casamento que acontece no capítulo 190 de Chocolate com Pimenta. Os pombinhos sobem ao altar mais uma vez, agora para dizer 'sim' um ao outro.

Quando os dois se beijam, Olga até desmaia ao perceber que perdeu Danilo de vez para sua rival. Mas ela não vai desistir tão fácil - no capítulo 206, a vilã armará para que o sobrinho do rapaz veja um quadro pintado por Miguel (Caco Ciocler) em que a loira estará nua.

Olga sugere que Ana é amante de Miguel esse tempo inteiro, o que faz com que Danilo saia de casa poucos dias depois do casamento. Ele também pedirá a guarda de Tonico, o que fará com que a loira fique desesperada.

Ana então pedirá para ir embora da Ventura com Miguel, que já estava planejando deixar o local de balão. A loira então subirá no balão do colega junto com o filho, dizendo adeus para Ventura.

Mas no meio do caminho, os ventos os trazem de volta para Ventura - é tempo suficiente pra que Danilo descubra toda a verdade e que tudo não passou de mais uma armação de Olga. Desespero, o rapaz vai atrás de sua amada na mesma hora que o destino faz com que o balão volte para a pequena cidade.

Danilo pedirá perdão mais uma vez para Ana, que não resistirá ao amado e decidirá ficar com ele em Ventura, enquanto Miguel segue viagem.

Aninha e Danilo têm uma segunda filha, que recebe o nome de Carmen em homenagem a avó da protagonista. Os dois criam Tonico e a bebê juntos.

Já Olga enfim aceita a derrota e se casa com o soldado Peixote (Ângelo Paes Leme), que a cortejou durante toda a novela. Miguel vai mesmo embora de Ventura e nunca mais retorna.