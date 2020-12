De comédia a drama: 14 filmes de Adam Sandler na Netflix

Adam Sandler é, sem dúvidas, um dos atores mais divisivos do cinema. Há quem odeie seus trabalhos e também quem defenda todos os filmes feitos por ele. A crítica especializada também não consegue entrar em um consenso, afinal o ator já recebeu prêmios de Melhor e Pior ator. Mas uma coisa é certa: o sucesso dos filmes de Adam Sandler na Netflix é inegável.

Apenas na Netflix, o número de vezes que os filmes com o ator já foram reproduzidos equivale ao mesmo tempo que 2 bilhões de horas. Entre 2019 e 2020, também estimou-se que Sandler levantou mais de US$ 41 milhões para a plataforma.

Por isso, considerando o sucesso de seus filmes, compilamos abaixo todos os títulos estrelando Adam Sandler que estão disponíveis na Netflix. Confira abaixo:

Billy Madison, um Herdeiro Bobalhão – filmes de Adam Sandler na Netflix

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Billy Madison foi o primeiro grande filme estrelado por Adam Sandler. Embora tenha sido recebido de maneira morna pela crítica, arrecadou mais de US$26.4 milhões ao redor do mundo e tornou-se um marco para o ator em sua carreira.

Seu enredo acompanha o personagem titular, um homem bobo e mimado, durante o desafio de fazer 12 séries da escola para poder tornar-se um herdeiro mais adequado da fortuna de seu pai. Certamente, não é uma das melhores performances de Sandler, afinal o crítico Roger Ebert chegou a ser comparar a atuação do ator com o irritante barulho de “unhas raspando no quadro negro”.

Espanglês

Outro filme de Adam Sandler disponível no catálogo da Netflix é Espanglês. Este longa foi um de seus primeiros papéis mais sérios, mas o roteiro não lhe ajudou muito. A crítica do site Rotten Tomatoes até é favorável à Sandler, afirmando que o astro entrega uma performance com “profundidade”, porém isso não salvou o filme do fracasso; Espanglês deu um prejuízo de US$ 25 milhões para as produtoras.

Sobre a história do filme, a sinopse da Netflix resume bem: “Quando uma família rica de LA contrata uma bela empregada mexicana, a vida de todos vira do avesso nesta comédia de costumes e confusão.”

Zohan, o Agente Bom de Corte – filmes de Adam Sandler na Netflix

Novamente provando a dualidade das produções envolvendo Adam Sandler, Zohan foi um grande sucesso de bilheteria e também um alvo de críticas pela atuação dele. O filme tem um roteiro divertido, mostrando a mudança de vida de um militar israelense para um cabeleireiro famoso em Nova York, mas pode parecer forçado para quem não gosta do tipo de comédia de Sandler.

Nas bilheterias, Zohan foi um enorme sucesso: embora tenha custado US$ 90 milhões, o filme arrecadou US$ 204 milhões ao redor do mundo.

Gente Grande (1 e 2)

Certamente, Gente Grande foi um dos maiores acertos da carreira de Adam Sandler. O segundo não foi tão bem sucedido, mas o primeiro filme é tido como o maior sucesso comercial do ator.

O filme conta com um elenco enorme de atores que colaboram constantemente com Sandler; Rob Schneider, David Spade e Kevin James, para citar alguns. A história de Gente Grande 1 e 2 basicamente mostra os reencontros de amigos de infância que continuam infantis e bestas.

Cada um Tem a Gêmea que Merece – filmes de Adam Sandler na Netflix

Interpretando dois papéis e tendo o apoio de Al Pacino, Adam Sandler possuía tudo para outro sucesso ( o que aconteceu na bilheteria), mas sua atuação deixou muito a desejar. Responsável por dar vida aos gêmeos Jack e Jill, Sandler foi o ganhador da Framboesa de Ouro de Pior Ator.

Embora tenha esse ponto negativo, o filme pode ser divertido para quem é fã da comédia escrachada de Sandler ou quer ver Al Pacino em um papel bizarro.

Este é o Meu Garoto

Depois do fiasco de Cada um Tem a Gêmea que Merece, todos ficaram curiosos para ver qual seria o próximo passo de Adam Sandler em sua carreira. Surpreendentemente, parece que a premiação de Pior Ator não mudou nada no ator, e ele lançou outro filme em que interpreta um homem com personalidade infantil.

Este é o Meu Garoto é considerado o pior filme da carreira de Sandler, pois não convenceu nem os críticos e nem a bilheteria. Também foi altamente criticado por sua maneira de abordar com humor temas como incesto, estupro e abandono de crianças.

The Ridiculous Six – filmes de Adam Sandler na Netflix

The Ridiculous Six também não é um dos melhores filmes de Adam Sandler, porém foi um grande divisor de águas para ele. O filme foi produzido pelas gigantes Columbia Pictures, Paramount Pictures e Warner Bros, mas todas decidiram abandonar Sandler após a sucessão de fracassos em sua carreira. Contudo, tudo mudou com o contrato assinado pelo ator e a Netflix para a produção de quatro filmes.

A produção que brinca com elementos do faroeste recebeu a nota de 0% do Rotten Tomatoes, mas conseguiu quebrar o recorde de novo filme mais assistido da Netflix até 2016.

Zerando a Vida

Zerando a Vida foi o segundo filme produzido por Sandler para honrar seu contrato com a Netflix. A história divertida acompanha a aventura de dois amigos que forjam suas mortes para poderem ter uma nova vida. Mas toda a diversão vai por água abaixo quando os dois descobrem que estão usando o nome de dois criminosos perigosos e acabam se envolvendo com problemas dos mafiosos.

Novamente,a crítica não gostou muito dos filmes, contudo é um longa que segue o padrão e os tipos de piada esperadas de Adam Sandler.

Sandy Wexler – filmes de Adam Sandler na Netflix

Continuando o renascimento do ator no streaming, Sandy Wexler buscou fugir um pouco mais do esperado por Sandler e agradou um pouco mais os críticos de cinema. Seu roteiro agradável (e inspirado em fatos reais) acompanha um agente de talentos excêntrico e mentiroso que tenta fazer sucesso em Hollywood.

“Sandy Wexler marca uma pequena evolução quando comparado com os filmes anteriores de Adam Sandler”, afirma a crítica publicada pelo site Rotten Tomatoes.

Os Meyerowitz: Família Não se Escolhe

Também lançado diretamente pela Netflix, Os Meyerowitz não faz parte do contrato de Sandler, mas é um dos pontos mais altos de sua carreira. O filme foi dirigido pelo incrível Noah Baumbach e coloca o ator de comédias em um papel mais sério (sem matar sua essência).

A crítica amou o filme. e a performance de Adam Sandler neste filme foi a de maior destaque. Desta forma, ajudando o ator a recolocar-se na imprensa como um profissional que sabe trabalhar bem e em papéis mais sérios que os “bobalhões”. No filme, a família titular é retrata em alguns momentos e mostra desafios encarados por qualquer pessoa na vida real.

Lá Vêm os Pais – filmes de Adam Sandler na Netflix

Lá Vêm os pais marcaria o fechamento do contrato de quatro filmes realizados por Adam Sandler com a Netflix, mas a empresa decidiu apostar novamente no astro e renovou o contrato para mais quatro filmes. Este lançamento pode ter decepcionado quem se animou com Sandler em Os Meyerowits, porém não é um filme ruim. A maioria dos veículos especializados afirmou que é, um filme regular com uma atuação “relativamente contida”.

No enredo, duas famílias muito diferentes devem aprender a conviver durante o final de semana para o casamento de seus filhos.

Mistério no Mediterrâneo

Outra produção de Adam Sandler para a Netflix foi Mistério no Mediterrâneo, um divertido filme sobre um casal simples que se envolve com a morte de um bilionário rodeado de pessoas suspeitas em sua vida. Além de mostrar uma boa química com a atriz Jennifer Aniston, o filme mais uma vez ajudou Sandler a conquistar respeito dentro da Netflix. Afinal, ele novamente quebrou o recorde de estreia mais assistida da plataforma.

O filme é um dos mais populares em comédia na plataforma e consagrou o ator como um dos mais bem pagos.

O Halloween de Hubie – filmes de Adam Sandler na Netflix

O filme de Adam Sandler mais recente na Netflix, O Halloween de Hubie mostra um retorno às origens para o ator. Encarnando um personagem ridicularizado e excêntrico, que atua como “fiscal” do Halloween em Salém. Como de se esperar, a comédia brinca com diversas ideias de terror e conta com o elenco recorrente de Adam Sandler.

Joias Brutas

Encerrando a lista com chave de ouro, Joias Brutas não poderia ser deixado de lado. O filme também traz um lado mais dramático de Adam Sandler aliado ao incrível roteiro dos Irmãos Safdie. Howie Bling possui o carisma e as características absurdas de personagens de Sandler, mas é muito mais convincente que qualquer um deles.

A crítica amou a atuação de Sandler no filme, e alguns veículos chegaram a afirmar que o ator foi esnobado na cerimônia do Oscar 2020.