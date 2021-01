Um nova temporada do De Férias com o Ex já é realidade na MTV Brasil. O canal por assinatura já iniciou suas buscas para formar um elenco de subcelebridades, assim como fez em outubro de 2019 ao lançar uma temporada intitulada ‘Celebs’. Na ocasião, a emissora contou com nomes como MC Rebecca, Cinthia Cruz e Túlio Rocha. Mas, para a nova edição, que deve estrear ainda no primeiro semestre de 2021, o canal prepara surpresas.

Quando começa o De Férias com o Ex?

A segunda temporada do De Férias com Ex tendo famosos em seu elenco deve estrear entre abril e junho de 2021. A MTV, emissora que produz o reality show de pegação no Brasil, ainda não cravou uma data. Mas, ao histórico de estreias das temporadas anteriores, o canal costuma apostar entre abril e junho, e outubro.

De acordo com o colunista Fefito, do UOL, a MTV dá como certa duas temporadas do De Férias com o Ex para 2021. Um dessas temporadas será com famosos. Ao que tudo indica, o canal já iniciou as sondagens de personalidades para formar o elenco da nova edição.

Quais os participantes do De Férias com o Ex?

Com sondagens iniciadas, a MTV já ouviu pelo menos um ‘não’ que se tornou público. Isso porque, a influenciadora Danielle Diz revelou que recebeu um convite da produção do De Férias com o Ex para integrar ao elenco da atração. Mas, ao contrário do que muitos fãs esperavam, ela respondeu com uma negativa.

Nas redes sociais, Daniele disse que o formato do programa não faz o seu ‘tipo’. “Recebi o convite através do meu empresário…cotaram né, a minha participação, só que eu não aceitei. Primeiro porque os meus ex-namorados… já é tudo muito bem resolvido, é tudo amiguinho e porque não é do meu tipo, digamos lifestyle, o programa. Já assisti muitas vezes, acho legal, conheço pessoas que já participaram, mas euzinha, Dani Diz, não ia me dar bem num reality show”, justificou.

Apesar de Danielle Diz ter sido apenas uma sondada para o De Férias com o Ex, outros nomes estão sendo ventilados nos bastidores das negociações. Segundo o perfil MTVZou no Instagram, famoso por entregar spoilers sobre programas da MTV Brasil, nomes como Gustavo Rocha, Ingrid Ohara, Alvaro, Laryssa Bottino, Luane Dias, Marina Gregory, Hariany Almeida e Lincoln Lau teriam sido sondados pelo canal.

Mesmo com o burburinho e expectativa dos fãs para uma nova temporada do De Férias com Ex, nenhum famoso cotado se pronunciou desmentindo ou confirmando participação.

Novidades

Embora ainda esteja ganhando forma, a MTV quer apostar em um elenco polêmico, já que o da edição anterior, formada por anônimos, foi alvo de críticas nesse quesito.

O Tablet do Terror é uma das novidades do programa. Na dinâmica central, um simples chamado do tablet faz o reality show acontecer. É através dele que a produção informa aos participantes sobre festas, jogos que causam discórdia e a chegada dos populares ex.

O canal ainda guarda detalhes sobre a nova mansão em que se passará o reality e outras surpresas que o público só vai conhecer ao longo dos primeiros episódios.

Como assistir o De Férias com o Ex?

O De Férias com o Ex pode assistido na TV por assinatura e no aplicativo MTV Play, da MTV Brasil (desde que seja assinante de uma operadora).

Veja a lista de canais de acordo com respectivas operadoras

NET. 121. HD 621.

SKY. 159. HD 559.

CLARO TV. 121. HD 621.

VIVO TV. 103. HD 319.

OI TV – 132.

GVT – 73.