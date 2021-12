Denise Fraga Um Lugar ao Sol: o que vai acontecer com Júlia?

Para quem é fã da atriz e estava aguardando ansiosamente pelas primeiras cenas de Denise Fraga em Um Lugar Sol, esse momento finamente chegou! A personagem Júlia, mãe de Felipe e filha da psicanalista Ana Virgínia, aparecerá pela primeira vez nos capítulos desta semana, de 6 a 11 de dezembro.

O que vai acontecer com Denise Fraga em Um Lugar ao Sol?

Nos próximos capítulos da novela Um Lugar ao Sol, Julia tentará recuperar a confiança do filho, Felipe. A dupla tem problemas por causa do vício da mulher em álcool, mas ela garantirá ao rapaz que está sóbria e tentando se reerguer. Neste mesmo reencontro com o filho, Julia pedirá dinheiro emprestado. Ela tem a chance de gravar um CD, mas não o dinheiro para investir na oportunidade.

Depois deste momento de mãe e filho, a personagem de Denise Fraga em Um Lugar ao Sol será abordada pela mãe, Ana Virgínia, que não tem confiança nela. A psicanalista é a peça mais difícil para Julia conseguir reconquistar da família. A matriarca terá uma conversa séria com a filha e a alertará sobre a relação com Felipe, ela pedirá que a mulher não prejudique o seu neto.

Por enquanto, a TV Globo não soltou mais informações de como serão os próximos passos da personagem, o que se sabe até agora é que seu núcleo na novela de Lícia Manzo irá abordar o alcoolismo e a relação de Júlia e Felipe terá ainda mais problemas e drama por causa da relação dele com Rebeca (Andrea Beltrão), uma mulher mais velha e casada.

Assista o vídeo da TV Globo sobre a personagem:

Quem é Julia em Um Lugar ao Sol?

Júlia é uma cantora sem sucesso e alcoólatra, que agora ao chegar na meia idade, percebe que fracassou na carreira e vida pessoal. A mulher é mãe de Felipe (Gabriel Leone) e filha da psicanalista Ana Virgínia, papel de Regina Braga, que não conseguiu ajudar Júlia com o vício em bebidas.

Para ajuda-la na composição da personagem de Um Lugar ao Sol, Denise Fraga frequentou alguns reuniões do Alcoólicos Anônimos, uma irmandade internacional que auxilia pessoas que possuem problemas com bebidas.

O papel de Júlia em Um Lugar ao Lugar será a primeira personagem fixa de Denise Fraga em uma novela desde 1995, quando atuou em Sangue do Meu Sangue. Desde então ela havia atuado em filmes, séries, peças e feito apenas pequenas participações em folhetins, como Uga Uga (2000) e A Lei do Amor (2016).

