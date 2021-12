Janine vai morrer em Um Lugar ao Sol?

Janine em Um Lugar ao Sol aparecerá em cenas violentas na obra de Lícia Manzo. A moça será assassinada por Bárbara, mas a pergunta que vai ficar no ar neste capítulo será: a morte é verdadeira ou tudo não passará de uma alucinação da vilã vivida por Alinne Moraes?

Janine morre em Um Lugar ao Sol?

A novela Um Lugar ao Sol dará a entender que Janine foi assassinada. Mas quem gosta da personagem pode ficar tranquilo: a moça retornará e poderá mudar os rumos da trama.

Bárbara terá um delírio e o público verá a vilã chegar até Janine em Um Lugar ao Sol – que estará trabalhando em seu computador – sacar uma arma e sem pensar duas vezes atirará na mulher.

A esposa de Christian (Cauã Reymond) acordará assustada nas cenas seguintes e dirá para o marido que teve um sonho em que matava alguém, porém, Janine ficará sem dar as caras em alguns capítulos do folhetim. Por isso, o público pode ficar com a pulga atrás da orelha sobre o assassinato ser realmente um sonho de Bárbara ou não. No entanto, não vai demorar muito para que a personagem de Indira Nascimento retorne ao folhetim, mostrando assim que continua viva.

Roubo de conto

O desentendimento entre as personagens de Alinne Moraes e Indira Nascimento começou porque Bárbara ficou com os créditos de um conto escrito por Janine em Um Lugar ao Sol. As duas se conheceram em um curso de escrita e a moça passou para o papel tudo o que a vilã da novela das 9 viveu quando perdeu o bebê que esperava do marido.

Quando Christian leu o conto, e ficou impressionado com o trabalho, Bárbara assumiu a autoria do texto. Sem saber da verdade, ele inscreve a esposa em um concurso literário e ela acaba vencendo. Quando o assunto vai parar na imprensa, Janine reconhece o seu conto e vai tirar satisfação com Bárbara pelo roubo.

