Lícia Manzo novelas: conheça as obras da autora de Um Lugar ao Sol

Com projetos na faixa das 18h e 19h, Um Lugar ao Sol é a primeira vez que uma das novelas de Lícia Manzo é exibida no almejado horário nobre da TV Globo. O currículo da autora soma 20 anos na Globo, empresa em que ela já trabalhou em novelas, séries e especiais.

A Vida da Gente é uma das novelas mais famosas de Lícia Manzo

A produção estrelada por Marjorie Estiano, Rafael Cardoso e Fernanda Vasconcellos foi a primeira novela totalmente de Lícia Manzo, antes disso, a carioca só havia trabalhado como colaborada ou criado séries de TV.

O folhetim foi lançado em setembro de 2011 e ficou no ar até março de 2021. A trama seguia a vida de duas irmãs, Ana e Manuela. A personagem de Vasconcellos era uma tenista com carreira promissora que acabava em um acidente de carro sério depois de dar a luz a filha que teve com Rodrigo, seu irmão de criação. A jovem fica em coma e então Manuela passa a criar a filha de Ana e acaba se envolvendo com Rodrigo.

A novela de Lícia Manzo foi reprisada em 2021 na faixa das 18h:

Sete Vidas

Alguns anos depois de A Vida da Gente, em 2015, foi ao ar a novela Sete Vidas. A autoria da novela foi de Manzo e Daniel Adjafre. O folhetim seguia a vida de sete pessoas que estava interligadas por causa de Miguel (Domingo Montagner), um doador de esperma.

No começo da novela, Júlia (Isabelle Drummond), Pedro (Jayme Matarazzo), Bernardo (Ghilherme Lobo), Luís (Thiago Rodrigues), Laila (Maria Eduarda de Carvalho), Felipe (Michel Noher) e Joaquim (Bernardo Berruezo) não se conheciam, mas o destino resolveu colocá-los um no caminho do outro.

Outros trabalhos

Lícia Manzo só foi autora de três novelas até agora, A Vida da Gente, Sete Vidas e Um Lugar ao Sol, mas a carioca já trabalhou em muitos projetos.

Nos anos 1990 ela foi roteirista dos Trapalhões, além da série Sai de Baixo. Nos anos 2000 ela trabalhou nos quadros Retrato Falado (2000) e Papo Irado (2002) do Fantástico.

Manzo colaborou nas novelas Malhação entre 2003 e 2004 e Três Irmãs em 2008. Em 2006 esteve entre os escritores do especial Lu, com Luana Piovani, e em 2009, ela criou a minissérie Tudo Novo de Novo.

Ela também esteve envolvida no roteiro de mais de 45 episódios da série da TV Globo A Diarista, estrelada por Cláudia Rodrigues.

Onde assistir as novelas de Lícia Manzo?

Você pode assistir todas as obras da autora na Globoplay, plataforma streaming da TV Globo. Sete Vidas e A Vida da Gente estão completas no catálogo do site, já Um Lugar ao Sol, que acabou de estrear, vai ser adicionada aos poucos.

Depois da exibição na televisão, o episódio do dia de Um Lugar ao Sol é incluído na página da novela na plataforma, assim você a qualquer hora e quantas vezes. A previsão é que a novela fique no ar até 2022.

