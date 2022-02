Identidade do assassino é revelada no capítulo final da trama

O mistério sobre quem matou Lopo Júnior (Leonardo Vieira) na novela Prova de Amor só é solucionado no último capítulo da novela. Um exame de balística irá confirmar de qual arma saiu o tiro que matou o bandido. Abaixo, relembre quem é o assassino.

Chicão é quem matou Lopo Júnior na novela Prova de Amor

No último capítulo da a novela Prova de Amor é revelado que Chicão, o policial corrupto que ajudava o irmão de Patrícia, foi quem matou o personagem. Também é exposto que ele é o X9.

Lopo Júnior aprontou muitas maldades ao longo da novela Prova de Amor. Apaixonado por Clarice Luz (Lavínia Vlasak) desde a adolescência, ele não mede esforços para se livrar de qualquer pessoa que entra em seu caminho, principalmente Daniel (Marcelo Serrado), que estava de casamento marcado com sua amada.

Ele já armou para Daniel ser preso injustamente, sequestrou a filha de Clarice, colocou remédio na bebida de seu próprio pai para deixá-lo debilitado, destruiu o casamento de sua irmã, tentou matar o cunhado, entre outras vilanias.

Na reta final do folhetim, porém, Lopo Júnior paga por suas maldades. Ele é morto com um tiro no peito enquanto tenta forçar Clarice a se entregar para ele. A identidade do assassino não é mostrada e o público só descobre quem matou o pilantra no fim da trama.

Final de Prova de Amor

Depois de finamente se verem livres de Lopo, que tentou arruinar a vida do casal ao longo da toda a novela, Daniel e Clarice se casam no último capítulo da novela Prova de Amor.

Também é mostrado o final de Miro (Perfeito Fortuna), que será preso. O chefe do líder organizado não se dá por vencido e ordena queima de ônibus e ataques violentos por toda a cidade.

Outra vilã que se dá mal é Elza (Vanessa Gerbelli), que enlouquece e fica vagando sozinha pelas ruas. Ela começa a ter alucinações, e sem ninguém, vira mendiga nos capítulos finais do folhetim. Ao longo da trama, ela foi a responsável pelo sequestro de Ricardo (Pedro Malta) e Nininha (Júlia Magessi).

Prova de Amor está na reta final. A Record ainda não divulgou qual é a data de encerramento do folhetim ou qual trama vai substituir a história escrita por Tiago Santiago.

O folhetim foi ao ar pela primeira vez em entre 2005 e 2006 e se tornou um dos maiores sucessos da emissora. Essa é a terceira vez que a novela é reprisada – Prova de Amor ganhou novas edições em 2008, 2016 e em 2021.

A novela é exibida de segunda a sexta, às 15h15, horário de Brasília, na Record. Também é possível acompanhar o folhetim pelo PlayPlus, basta realizar um cadastro gratuito para ter acesso ao sinal da emissora.

