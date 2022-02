Na próxima segunda-feira, 7 de fevereiro de 2022, estreia a nova trama das seis horas, Além da Ilusão. De autoria de Alessandra Poggi, o folhetim é de época e gira em torno do romance protagonizado pelos personagens de Rafael Vitti e Larissa Manoela. Abaixo, veja que novela substituirá Nos Tempos do Imperador.

Que novela substituirá Nos Tempos do Imperador?

Além da Ilusão é a novela que substituirá Nos Tempos do Imperador a partir de 7 de fevereiro, na Globo. A história começa na década de 30, em Poços de Caldas, Minas Gerais. Elisa (Larissa Manoela) é uma adolescente prestes a completar 18 anos. Os pais da jovem preparam uma grande festa para comemorar o aniversário da menina – ela é filha de Matias (Antonio Calloni), um influente juiz.

No dia de seu baile, Elisa se apaixona à primeira vista por Davi (Rafael Vitti), um mágico que está de passagem pela cidade. O pai da protagonista, porém, reprova o romance. Ele acaba flagrando o jovem casal aos beijos depois do show do ilusionista no Palace Cassino.

Não satisfeito, Matias descobre que sua filha está passando a noite com Davi e invade o quarto do jovem para buscar Elisa. Davi enfrenta o juiz, que se revolta.

A história sofre uma grande reviravolta quando Elisa morre. Matias acusa o mágico de ter matado a sua filha e o personagem de Rafael Vitti vai preso injustamente.

Após passar dez anos na cadeia, ele consegue fugir. A família de Elisa agora está em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, e por ironia do destino, Davi cruza o caminho de Isadora, irmã de sua falecida namorada.

Além da Ilusão dá um salto no tempo e pula para a década de 40. Isadora agora é uma jovem mulher, muito semelhante a Elisa. Ela também é interpretada por Larissa Manoela.

Quando Isadora vê Davi, também se apaixona pelo mágico, porém, ela está noiva de Joaquim (Danilo Mesquita). O que ela não sabe é que seu noivo só está interessado em seu dinheiro. Quando o ilusionista descobre a farsa, ele tenta alertar sua amada e convencê-la a não se casar.

Que horas vai passar a novela?

A novela está programa para ir ao ar na faixa das 18h, horário de Brasília, na Globo. Como de costume, o folhetim será exibido de segunda a sábado.

Há duas maneiras de acompanhar a novela. A primeira é sintonizando na emissora no horário indicado. Quem não puder assistir pela TV, pode baixar o aplicativo do Globoplay para dispositivos móveis. O sinal é liberado, basta criar um cadastro gratuito e clicar em “Agora na TV”.

Todos os episódios de Além da Ilusão ficarão salvos na plataforma de streaming após a exibição na TV. Porém, para assistir em qualquer outro horário, é necessário ter um dos planos de assinatura.

Além de Rafael Vitti e Larissa Manoela, a trama conta com grande elenco. Lima Duarte, Paloma Duarte, Jayme Matarazzo, Bárbara Paz, Marcello Novaes, Malu Galli, Marisa Orth e Eriberto Leão são alguns dos nomes presentes na novela.

