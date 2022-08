Desejo Proibido novela: relembre papel de Cláudio Marzo

Desejo Proibido novela foi um dos trabalhos do ator Cláudio Marzo, morto em 2015 . A Rede Globo usou na última semana uma imagem do artista no folhetim para homenageá-lo em Pantanal e emocionou o público. Na trama exibida em 2007, Marzo interpretou o personagem Lázaro.

Qual a história da Desejo Proibido novela?

Desejo Proibido novela foi exibida entre novembro de 2007 e maio de 2008, no horário das 18h na Globo. A trama foi escrita por Walther Negrão, Jackie Vellego e Renato Modesto.

Cláudio Marzo viveu Lázaro, barqueiro de Passaperto, cidade fictícia de Minas Gerais, onde se passa a história do folhetim. Seu trabalho era transportar passageiros pelo Rio Itararé até o município – assim como o Eugênio (Almir Sater) da novela Pantanal.

O contato com dezenas de pessoas durante o trajeto fez com que o solitário homem conhecesse muitos segredos dos moradores da cidade. Vivendo sozinho e discretamente em sua embarcação, Lázaro era o único que fazia esse serviço no município e sabia que ficaria desempregado caso uma ponte realmente fosse construída, mas ele não se opõe ao progresso.

O personagem tem um papel importante ao longo da trama. Ele revela ser o avô de Laura (Fernanda Vasconcellos) e que Regina, mãe biológica da mocinha, morreu logo após o seu nascimento. O barqueiro conta que tomou a decisão de fugir com a neta após a morte de sua filha, pois o pai de Laura era um fora da lei e não poderia cuidar de uma criança.

Lázaro chegou em Passaperto e descobriu que Ana (Letícia Sabatella) queria muito ter filhos mas não conseguia. Ele então decidiu colocar a neta em um cesto na beira do rio para que ela fosse encontrada pela mulher e recebesse amor materno. Quando adulta, Laura se apaixona pelo padre Miguel (Murilo Rosa).

Desejo Proibido não está disponível no Globoplay e também nunca foi reprisada pela emissora. Foi desse folhetim que a Globo retirou a imagem de Cláudio Marzo para ser utilizada em Pantanal como uma forma de homenagear o ator. Na cena exibida no último sábado, 13, o artista apareceu durante uma comitiva fantasma que passou pela fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira) e cumprimentou o Velho do Rio (Osmar Prado).

Cláudio Marzo foi quem interpretou Joventino, José Leôncio e o Velho do Rio na primeira versão de Pantanal exibida em 1990 na TV Manchete. O papel foi um dos mais importantes de sua carreira e fez com que o ator ficasse ainda mais conhecido na teledramaturgia.

O que aconteceu com o ator Cláudio Marzo?

Cláudio Marzo faleceu em março de 2015, aos 74 anos, após ter complicações pulmonares causadas por uma pneumonia. O ator ficou internado no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, mas não resistiu.

O ator foi um dos maiores nomes das novelas brasileiras durante anos. Participou de mais de 30 novelas ao longo dos 50 anos de carreira não só na Globo, mas também na Manchete – além de Pantanal, ele também esteve em Kananga no Japão (1989).

Retornou para a emissora da família Marinho em 1993 para atuar em Fera Ferida no papel do coveiro Orestes Fronteira. Era uma vez… (1998), as duas versões de Irmãos Coragem (1970 e 1995), A Indomada (1997), Coração de Estudante (2002) e Mulheres Apaixonadas (2003) foram mais de alguns de seus trabalhos de destaque. Seu último projeto na televisão foi em 2009 no seriado Guerra e Paz, do qual participou interpretando o Capitão Guerra.

Cláudio deixou três filhos: Bento, fruto de seu casamento com a atriz Xuxa Lopes, Alexandra Marzo, de sua união com Betty Faria, e Diogo, filho do ator com Denise Dumont. Em 2015, quando faleceu, ele estava casado há 27 anos com Neia Marzo.