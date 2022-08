Globo faz homenagem a Claudio Marzo em Pantanal; veja a cena

No capítulo de sábado, a Rede Globo fez uma homenagem a Claudio Marzo em Pantanal, ator que fez o Velho do Rio na primeira versão da novela. O ator morreu em 2015 aos 74 anos. Para trazer o antigo personagem de volta, a produção do remake utilizou uma cena do artista na novela Desejo Proibido.

+ Quem foi o Velho do Rio na primeira versão de Pantanal

Encontro do antigo e atual Velho do Rio com Claudio Marzo em Pantanal

O remake da novela Pantanal resgatou atores da primeira versão, prestou homenagem – como citar os Mezengas do Rei do Gado nas camisas de Tadeu -, mas parece ter se superado ao promover o encontro do antigo e atual Velho do Rio.

Uma comitiva fantasma, guardiã do Pantanal, surgiu na fazenda dos Leôncio na madruga e toque do berrante acordou a casa toda. Zé, logo reconheceu que o som era familiar. Em seguida, surge Claudio Marzo em Pantanal e Osmar Prado, como se um passasse o bastão para o outro.

do nada uma cena do Veio do Rio de 2022 reverenciando o Veio do Rio de 1990, o Claudio Marzo, (que inclusive faleceu em 2015) que também fazia o Zé Leôncio em 90#Pantanal pic.twitter.com/QPKiqZzUkd — anna 🪶 (@comentaannag) August 14, 2022

O encontro emocionou a web. “Que emocionante essa homanagem ao Cláudio Marzo!! 👏🏻🥹 #Pantanal”, escreveu a atriz Regiane Alves. “Gente, o Claudio Marzo, da outra versão em Pantanal, aparecendo é a mensagem… da continuidade da vida! E da arte! Porque o AUTOR agora é NETO do autor original, então… OS FILHOS DOS FILHOS DOS FILHOS dos nossos filhos Verão!!”,disse a escritora Rosana Hermann.

Que emocionante essa homanagem ao Cláudio Marzo!! 👏🏻🥹 #Pantanal — Regiane Alves (@RegianeAlves) August 14, 2022

Gente, o Claudio Marzo, da outra versão em Pantanal, aparecendo é a mensagem… da continuidade da vida!

E da arte!

Porque o AUTOR agora é NETO do autor original, então…

OS FILHOS

DOS FILHOS

DOS FILHOS

dos nossos filhos

Verão!! pic.twitter.com/4FInc4eFQi — Rosana Hermann (@rosana) August 14, 2022

Claudio Marzo morreu?

O ator Cláudio Marzo morreu aos 74 anos, no dia 22 de março de 2015, em um hospital da Zona Sul do Rio de Janeiro. O artista estava internado em um Centro de Tratamento Intensivo (CTI) com quadro de pneumonia.

O primeiro papel do ator foi aos 25 anos na TV Globo e fez parte do primeiro grupo de atores contratados pela emissora carioca, inaugurada em 26 de abril de 1965.

Além de Pantanal, de Benedito Ruy Barbosa na Manchete, Marzo esteve em “Kananga do Japão”, de Wilson Aguiar Filho em 1989. Na Globo, ele esteve em “Fera Ferida”, no remake de “Irmãos Coragem”, “Desejo Proibido”. O último trabalho na emissora foi no seriado “Guerra e Paz”, em 2008.