Como a data muda todo ano, quando será o Carnaval de 2023?

Uma das datas mais comemoradas e esperadas entre os brasileiros, o Carnaval já tem datas definidas em 2023: a festa começa no dia 18 de fevereiro, sábado, e segue até dia 22 de fevereiro, quando está marcada a Quarta-feira de Cinzas. A segunda, a terça e a quarta-feira caem, respectivamente, nos dias 20, 21 e 22 de fevereiro, sendo consideradas pontos facultativos (ou seja, fica a cargo de cada empresa ou empregador se será concedida folga nesses dias).

Por que a data do Carnaval varia de ano em ano?

O calendário brasileiro, assim como em outros países da América Latina, é fortemente baseado no calendário definido pela Igreja Católica, devido à colonização portuguesa e espanhola na região. Por isso, é preciso ter em mente que parte da definição das datas religiosas católicas foi influenciada pelos períodos de mudança das estações do ano e pelo movimento da Lua.

Um desses casos afeta a data do Carnaval: a tradição católica determinou, em seu calendário, que a Páscoa deve ser comemorada no primeiro domingo depois da primeira lua cheia do equinócio de março. Os equinócios acontecem duas vezes ao longo do ano, quando o dia e a noite têm a mesma duração: 12 horas cada um.

É sabido que o primeiro equinócio do ano acontece por volta do dia 20 de março; o segundo, entre os dias 22 e 23 de setembro. Esses fenômenos específicos também marcam a virada das estações: no Brasil, o equinócio de março estreia o outono, e o de setembro marca o início da primavera.

Tradicionalmente, o Carnaval é sempre comemorado 47 dias antes da Páscoa. Como a data da Páscoa é diferente a cada ano, pois depende do equinócio, a do Carnaval também varia anualmente. A terça-feira de Carnaval (que, em 2023, será comemorada no dia 21 de fevereiro) deve ser marcada 40 dias antes do Domingo de Ramos, que é a festa cristã em homenagem à entrada de Jesus em Jerusalém, descrita em quatro evangelhos da Bíblia (Marcos, Mateus, Lucas e João). No Brasil, o Domingo de Ramos inicia a Semana Santa.

Quando foi criado o Carnaval?

Embora seja a festa mais conhecida do Brasil pelo mundo afora, o Carnaval não tem origem brasileira e foi trazido da Europa pelos colonizadores portugueses. É estimado que a introdução dessa comemoração aconteceu entre os séculos 16 e 17, sendo puxada pelo “entrudo”, uma brincadeira popular. Os anos se passaram e outras expressões carnavalescas foram surgindo, como o baile de máscaras, e a popularização da festa aconteceu, principalmente, no século 20 (ou seja, entre os anos de 1901 e 2000).

A ascensão do carnaval influenciou diretamente a criação do samba, gênero musical que também é referência do Brasil no exterior. Ele surgiu com forte influência de culturas africanas mantidas vivas pelas pessoas que, após serem raptadas em outro continente, foram escravizadas em terras brasileiras.

Quais serão os feriados de 2023?

De acordo com o calendário oficial, 2023 contará com 9 feriados nacionais e 5 pontos facultativos (ou seja, quando a empresa ou o empregador podem decidir se serão dias de folga – ou não).

Entre os feriados nacionais, 4 deles funcionam como um final de semana “prolongado”, já que caem em segundas ou sextas-feiras. Já outros três caem em quintas-feiras, estendendo ainda mais a folga da semana.

Confira todos os feriados nacionais de 2023:

• 1º de janeiro – Confraternização Universal (domingo)

• 7 de abril – Paixão de Cristo (sexta-feira)

• 21 de abril – Tiradentes (sexta-feira)

• 1º de maio – Dia Mundial do Trabalho (segunda-feira)

• 7 de setembro – Independência do Brasil (quinta-feira)

• 12 de outubro – Nossa Senhora Aparecida (quinta-feira)

• 2 de novembro – Finados (quinta-feira)

• 15 de novembro – Proclamação da República (quarta-feira)

• 25 de dezembro – Natal (segunda-feira)

Confira todos os pontos facultativos de 2023:

• 20 de fevereiro – Carnaval (segunda-feira)

• 21 de fevereiro – Carnaval (terça-feira)

• 22 de fevereiro – Carnaval (quarta-feira de cinzas)

• 8 de junho – Corpus Christi (quinta)

• 28 de outubro – Dia do Servidor Público (sábado)

