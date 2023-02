Desfile de carnaval 2023 SP: ordem das escolas de samba e horários

Grupo de Acesso 2 se apresenta no sábado (11)

O Grupo de Acesso 2 se apresenta no sábado, dia 11 de fevereiro. A ordem do desfile de carnaval começa com a Imperatriz da Pauliceia, às 20h00. O tema é "Bem-vindos à Vila Esperança – O Berço do Carnaval paulistano" e tem a frente o carnavalesco Pedro Magoo.

Às 20h50 entra a escola Amizade Zona Leste, que traz o samba enredo "Do Zé Pelintra ao Zé Ninguém, Qual Zé Você é?". Em seguida, vem Brinco da Marquesa, às 21h40, com o tema "É Festa! No Brasil é Alegria o Ano Inteiro a Marquesa Comemora com Você…", do carnavalesco Carlos Marques.

A Primeira da Cidade Líder entra às 22h30, com "70 anos de uma Escola Diferente, Lá vem Salgueiro!", projetado pelo carnavalesco Ewerton Visotto. A Imperador do Ipiranga começa sua apresentação às 23h20, trazendo o samba enredo "Gratidão, Fé e Amor, VEM! Sou Imperador".

Em seguida, 00h10, vem a Uirapuru da Mooca. A escola traz o tema "Amazônia: Terra do Uirapuru – Salve os donos da terra e suas lendas", projetada pelo carnavalesco Antonio Carlos Ghiraldini. Pouco depois, 01h00, vem a Leandro de Itaquera, com o tema "Batuque, a Força da Raiz".

A Unidos do Peruche entra a partir de 01h50. Com o samba enredo "A Essência que me seduz", discutindo o perfume com funcionalidades que vão desde um ritual de beleza e sedução, até higiene e cuidado médico.

A Unidos de Santa Bárbara aparece às 02h40 com o tema "Kosi Ewe – Salve as Folhas", em homenagem à Mãe Helena, fundadora da escola de samba. Depois, a partir de 03h30, vem a Torcida Jovem, com com o título "Torcida Jovem está presente e canta nas águas de mãe Iemanjá", uma homenagem a Mãe de Todos, Iemanjá.

Às 04h20 tem apresentação da Camisa 12, que traz o enredo "Da inclusão à superação. Todos somos iguais. Sou um Campeão", que discute a luta das pessoas com deficiência.

Por último, às 05h10, se apresenta a Dom Bosco. A escola escolheu o título "Sinfonia Brasileira, uma aquarela em poesia" e a apresentação homenageará o maestro Heitor Villa-Lobos. Ouça já: