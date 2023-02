Desfile de carnaval 2023 RJ: ordem das escolas de samba e horários

Portela no desfile do Carnaval 2022 - Foto: Reprodução/Instagram/@oficialportela/Alexandre Macieira

Escolas de samba passam pela Marquês de Sapucaí nos dias 19 e 20 de fevereiro e seis agremiações se apresentam no sábado, enquanto as outras seis entram na avenida no domingo.

O desfiles de carnaval do Rio de Janeiro com as escolas de samba do Grupo Especial será em dois dias, 19 e 20 de fevereiro, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí. Serão doze agremiações que vão passar pela avenida ao longo das duas noites em busca do título de campeãs do Carnaval. Confira qual será a ordem do desfile de carnaval 2023 RJ.

Qual a ordem do desfile de Carnaval do Rio de Janeiro?

O desfile de carnaval 2023 RJ do Grupo Especial vai ocorrerem dois dias no Sambódromo da Sapucaí. No dia 19 irão desfilar as escolas Império Serrano, Grande Rio, Mocidade, Unidos da Tijuca e Salgueiro. Já no dia 20 passam pela Sapucaí Paraíso do Tuiuti, Portela, Vila Isabel, Beija-Flor e Viradouro.

Veja como ficou o horário de entrada das escolas de samba cariocas em cada data, segundo a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (LIESA):

Desfiles de Carnaval do Rio de Janeiro do sábado (19/02)

1ª - Império Serrano

Horário: previsto para 22h

Enredo: escola homenageia o cantor Arlindo Cruz com o samba-enredo "Lugares de Arlindo", baseado no sucesso do artista, "Meu Lugar".

2ª - Acadêmicos do Grande Rio

Horário: previsto para começar entre 23h e 23h10

Tema: homenagem ao músico Zeca Pagodinho com o samba-enredo “Ô Zeca, O Pagode Onde É Que É? Andei Descalço, Carroça E Trem, Procurando Por Xerém, Pra Te Ver, Pra Te Abraçar, Pra Beber E Batucar”.

3ª - Mocidade Indep. de Padre Miguel

Horário: entre 0h e 0h20

Enredo: "Terra de Meu Céu Estrelas do Meu Chão", levando o legado de artistas do Alto do Moura, discípulos do artesão Mestre Vitalino.

4ª - Unidos da Tijuca

Horário: entre 1h e 1h30: a escola presta homenagem à Bahia e promete levar muito axé para a Sapucaí com o enredo “É Onda Que Vai… É Onda Que Vem… Serei A Baía De Todos Os Santos A Se Mirar No Samba Da Minha Terra”. A escola também sobre os orixás, santos e o carnaval baiano.

5ª - Acadêmicos do Salgueiro

Horário: entre 2h e 2h40

Samba-enredo "Delírios De Um Paraíso Vermelho”, a escola falará sobre liberdade de expressão.

6ª - Mangueira

Horário: 3h e 3h50: finalizando o primeiro dia de desfiles, a escola colocará em destaque a musicalidade baiana por meio dos cortejos afros por meio do protagonismo feminino com o samba-enredo “As Áfricas Que A Bahia Canta”.

A ordem do desfile das escolas de samba do grupo especial do Rio de Janeiro foi definido por sorteio em julho do ano passado, assim como a da Série Ouro.

desfile de Carnaval do Rio de Janeiro do domingo (20/02)

1ª - Paraíso do Tuiuti

Horário: previsto para 22h

Samba-enredo “Mogangueiro Da Cara Preta”, que exalta a chegada dos búfalos ao Brasil, influenciado a manifestação cultural da região da Ilha de Marajó, no Pará.

2ª - Portela

Horário: previsto para começar entre 23h e 23h10

Enredo "O Azul Que Vem Do Infinito”, a escola homenageia a história da Majestade do Samba, no ano de seu centenário.

3ª - Unidos de Vila Isabel

Horário:entre 0h e 0h20

Samba-enredo “Nessa Festa Eu Levo Fé”, que falará da fé da humanidade nas mais diversas crenças e religiões.

4ª - Imperatriz Leopoldinense

Horário: entre 1h e 1h30:

Enredo: “O Aperreio Do Cabra Que O Excomungado Tratou Com Má-Querença E O Santíssimo Não Deu Guarida”.

5ª - Beija-Flor de Nilópolis

Horário: entre 2h e 2h40

Samba-enredo: "Brava Gente! O Grito Dos Excluídos No Bicentenário da Independência", que vai falar sobre a 'verdadeira' independência do Brasil com a expulsão das tropas portuguesas.

6ª - Unidos do Viradouro

Horário: 3h e 3h50

Samba-enredo: "Rosa Maria Egípcia", que fala sobre a primeira mulher negra a escrever um livro.

Como são julgadas as apresentações das escolas de samba

O desfile de carnaval 2023 RJ das escolas do Grupo Especial passa pelo julgamento de um grupo de jurados, escolhido pela LIESA. Para avaliar as agremiações, eles se baseiam no Manual do Julgador, em que nove quesitos são julgados, com notas que variam de nove até dez, com uma casa decimal. Confira quais são esses quesitos avaliados pelo júri:

Bateria: Avalia a manutenção regular e a sustentação da cadência em consonância com o samba-enredo; a perfeita conjugação dos sons emitidos pelos vários instrumentos e a criatividade e a versatilidade do grupo.

Avalia a manutenção regular e a sustentação da cadência em consonância com o samba-enredo; a perfeita conjugação dos sons emitidos pelos vários instrumentos e a criatividade e a versatilidade do grupo. Harmonia: Nele, deve-se considerar a perfeita igualdade do canto do samba-enredo pelos componentes da escola, em consonância com o intérprete e a manutenção de sua tonalidade, assim como o canto do samba-enredo pela totalidade da escola e a harmonia do samba.

Nele, deve-se considerar a perfeita igualdade do canto do samba-enredo pelos componentes da escola, em consonância com o intérprete e a manutenção de sua tonalidade, assim como o canto do samba-enredo pela totalidade da escola e a harmonia do samba. Samba-enredo: O jurado deve avaliar a letra e a melodia separadamente. Para a letra, consideram-se a adequação da letra ao enredo; a riqueza poética, a beleza e o bom gosto; e a adaptação à melodia. Já para a melodia, são consideradas as características rítmicas próprias do samba; a riqueza melódica, sua beleza e o bom gosto de seus desenhos musicais; e a capacidade de sua harmonia musical facilitar o canto e a dança dos desfilantes.

O jurado deve avaliar a letra e a melodia separadamente. Para a letra, consideram-se a adequação da letra ao enredo; a riqueza poética, a beleza e o bom gosto; e a adaptação à melodia. Já para a melodia, são consideradas as características rítmicas próprias do samba; a riqueza melódica, sua beleza e o bom gosto de seus desenhos musicais; e a capacidade de sua harmonia musical facilitar o canto e a dança dos desfilantes. Evolução: É avaliada a fluência da apresentação, penalizando a ocorrência de correrias e retrocessos de alas e alegorias. Considera também a espontaneidade, a criatividade, a empolgação e a vibração dos desfilantes, além da coesão do desfile, ou seja, a manutenção de espaçamento o mais uniforme possível entre alas e alegorias.

É avaliada a fluência da apresentação, penalizando a ocorrência de correrias e retrocessos de alas e alegorias. Considera também a espontaneidade, a criatividade, a empolgação e a vibração dos desfilantes, além da coesão do desfile, ou seja, a manutenção de espaçamento o mais uniforme possível entre alas e alegorias. Alegorias e Adereços: Avalia, nos subquesitos concepção e realização, a adequação das alegorias e dos adereços ao enredo, a criatividade, a impressão causada pelas formas, e os acabamentos e cuidados na confecção e decoração.

Avalia, nos subquesitos concepção e realização, a adequação das alegorias e dos adereços ao enredo, a criatividade, a impressão causada pelas formas, e os acabamentos e cuidados na confecção e decoração. Fantasias: Também separando concepção e realização, são avaliadas a adequação das fantasias ao enredo, a criatividade, a impressão causada, a uniformidade de detalhes e o acabamento.

Também separando concepção e realização, são avaliadas a adequação das fantasias ao enredo, a criatividade, a impressão causada, a uniformidade de detalhes e o acabamento. Enredo: São dois subquesitos somados. Em concepção, é apreciada a ideia básica apresentada pela escola e o desenvolvimento teórico do tema proposto. Contam pontos a clareza, a coerência e a coesão na roteirização do desfile. Já em realização, é averiguada a capacidade de compreensão através das fantasias, alegorias e outros elementos plástico-visuais, assim como a exposição do tema no roteiro.

São dois subquesitos somados. Em concepção, é apreciada a ideia básica apresentada pela escola e o desenvolvimento teórico do tema proposto. Contam pontos a clareza, a coerência e a coesão na roteirização do desfile. Já em realização, é averiguada a capacidade de compreensão através das fantasias, alegorias e outros elementos plástico-visuais, assim como a exposição do tema no roteiro. Comissão de Frente: A coreografia e a fantasia são levadas em consideração, em que avalia-se a capacidade da comissão impactar positivamente o público, o cumprimento da função de saudar o público e apresentar a escola, a coordenação, o sincronismo e a criatividade de sua exibição.

A coreografia e a fantasia são levadas em consideração, em que avalia-se a capacidade da comissão impactar positivamente o público, o cumprimento da função de saudar o público e apresentar a escola, a coordenação, o sincronismo e a criatividade de sua exibição. Mestre-sala e porta-bandeira: Considera-se a harmonia do casal desde a adequação para a dança até a impressão causada.

Ordem do ordem dos desfiles de Carnaval da Série Ouro

As escolas da Série Ouro do Rio de Janeiro desfilam nos dias 17 e 18 de fevereiro, também na Marquês de Sapucaí.

Desfiles do Rio de Janeiro da sexta-feira (17/02)

1ª - Arranco do Engenho de Dentro

2ª - Lins Imperial

3ª - Acadêmicos de Vigário Geral

4ª - Estácio de Sá

5ª - Unidos de Padre Miguel

6ª - Acadêmicos do Sossego

7ª - São Clemente

Sábado (18/02)

1ª - Unidos de Jacarepaguá

2ª - Unidos da Ponte

3ª - Unidos de Bangu

4ª - Em Cima da Hora

5ª - Unidos do Porto da Pedra

6ª - União da Ilha

7ª - Império da Tijuca

8ª - Inocentes de Belford Roxo

