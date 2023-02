Vai ter Carnaval na Avenida Paulista em 2023? Lista de blocos em SP

O calendário do Carnaval de São Paulo já está a todo vapor. São inúmeros bloquinhos que tomam as ruas da cidade em todo mês de fevereiro. Apesar da relevância histórica, financeira, turística, entre outras, a Avenida Paulista não será palco de muita folia em 2023.

Pelo menos por enquanto, apenas dois blocos confirmaram concentração na principal via da Capital e, nenhum deles, durante o período oficial do Carnaval, de 18 a 21 desde fevereiro.

Um deles é o Acadêmicos do Baixo Augusta, que no dia 12/2 sai da Avenida Paulista com a Consolação em direção ao Centro, começando a concentração às 14h.

O outro é o Pipoca da Rainha com Daniela Mercury, no dia 23. O bloco também sai da Avenida Paulista com a rua da Consolação a partir das 14h.

Onde vai ter blocos de carnaval em São Paulo 2023?

Confira os principais bloquinhos de São Paulo em 2023 por dia, de 11 a 26 de fevereiro.

11 de fevereiro, sábado

Casa Comigo: concentração a partir das 11h, na R. Henrique Schaumann, 567, subprefeitura de Pinheiros.

concentração a partir das 11h, na R. Henrique Schaumann, 567, subprefeitura de Pinheiros. Bloco da Favorita: concentração a partir das 11h, na R. Laguna, subprefeitura de Santo Amaro.

Frita Comigo (música eletrônica): concentração a partir das 13h, na Av. Marquês de São Vicente, 230, subprefeitura Lapa.

(música eletrônica): concentração a partir das 13h, na Av. Marquês de São Vicente, 230, subprefeitura Lapa. Bloco Chico (Estado de Folia, com Chico César): concentração a partir das 10h, na Av. Pedro Álvares Cabral, entre o Obelisco e o Monumento às Bandeiras, subprefeitura Vila Mariana.

(Estado de Folia, com Chico César): concentração a partir das 10h, na Av. Pedro Álvares Cabral, entre o Obelisco e o Monumento às Bandeiras, subprefeitura Vila Mariana. Bicho Maluco Beleza (Alceu Valença): concentração a partir das 13h, na Av. Pedro Álvares Cabral, entre o Obelisco e o Monumento às Bandeiras, subprefeitura Vila Mariana.

(Alceu Valença): concentração a partir das 13h, na Av. Pedro Álvares Cabral, entre o Obelisco e o Monumento às Bandeiras, subprefeitura Vila Mariana. Bloco da Pocah: concentração a partir das 10h, Av. Luis Dumont Villares 1.501, na subprefeitura Santana/Tucuruvi.

12 de fevereiro, domingo

Acadêmicos do Baixo Augusta : concentração a partir das 14h, na R. da Consolação, 2.101, subprefeitura Sé.

: concentração a partir das 14h, na R. da Consolação, 2.101, subprefeitura Sé. Domingo Ela Não Vai : concentração a partir das 11h, na esquina das Avenidas Ipiranga com São João, subprefeitura Sé.

: concentração a partir das 11h, na esquina das Avenidas Ipiranga com São João, subprefeitura Sé. Megabloco do Fervo - O Maior da Zona Norte: concentração a partir das 13h, na Av. Luis Dumont Villares, 1.501, subprefeitura Santana.

- O Maior da Zona Norte: concentração a partir das 13h, na Av. Luis Dumont Villares, 1.501, subprefeitura Santana. Bloco da Maria (Maria Rita) : concentração a partir das 11h, na Av. Pedro Álvares Cabral, entre o Obelisco e o Monumento às Bandeiras, subprefeitura Vila Mariana.

: concentração a partir das 11h, na Av. Pedro Álvares Cabral, entre o Obelisco e o Monumento às Bandeiras, subprefeitura Vila Mariana. Monobloco : concentração a partir das 12h, na Av. Pedro Álvares Cabral, entre o Obelisco e o Monumento às Bandeiras, subprefeitura Vila Mariana.

: concentração a partir das 12h, na Av. Pedro Álvares Cabral, entre o Obelisco e o Monumento às Bandeiras, subprefeitura Vila Mariana. Psyshake (Vegas): concentração a partir das 13h, na Av. Marquês de São Vicente, 230, subprefeitura Lapa.

18 de fevereiro, sábado

Bloco Minhoqueens : concentração a partir das 12h, na R. 24 de Maio, 275, subprefeitura Sé.

: concentração a partir das 12h, na R. 24 de Maio, 275, subprefeitura Sé. Bloco das Gloriosa s (Gloria Groove): concentração a partir das 14h, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 4.150, subprefeitura Pinheiros.

s (Gloria Groove): concentração a partir das 14h, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 4.150, subprefeitura Pinheiros. Agrada Gregos: concentração a partir das 13h, na Av. Pedro Álvares Cabral, entre o Obelisco e o Monumento às Bandeiras, subprefeitura Vila Mariana.

19 de fevereiro, domingo

#QuilomboLab (Emicida, Drik Barbosa, Rael, Rashid, Evandro Fióti Marissol Mwaba, Kamau e convidados): concentração a partir das 13h, Av. Luis Dumont Villares 1.501, na subprefeitura Santana/Tucuruvi.

(Emicida, Drik Barbosa, Rael, Rashid, Evandro Fióti Marissol Mwaba, Kamau e convidados): concentração a partir das 13h, Av. Luis Dumont Villares 1.501, na subprefeitura Santana/Tucuruvi. Explode Coraçã o: concentração a partir das 13h, na Praça da República, 292, subprefeitura Sé.

o: concentração a partir das 13h, na Praça da República, 292, subprefeitura Sé. Bloco Bem Sertanej o (Michel Teló): concentração a partir das 11h na Av. Brigadeiro Faria Lima, 4.150, subprefeitura Pinheiros.

o (Michel Teló): concentração a partir das 11h na Av. Brigadeiro Faria Lima, 4.150, subprefeitura Pinheiros. Bloco do Abrava (Tiago Abravanel): concentração a partir das 13h na Av. Brigadeiro Faria Lima, 4.150, subprefeitura Pinheiros.

(Tiago Abravanel): concentração a partir das 13h na Av. Brigadeiro Faria Lima, 4.150, subprefeitura Pinheiros. Bloco da Pabllo (Pabllo Vittar): concentração a partir das 13h, na Av. Pedro Álvares Cabral, entre o Obelisco e o Monumento às Bandeiras, subprefeitura Vila Mariana.

(Pabllo Vittar): concentração a partir das 13h, na Av. Pedro Álvares Cabral, entre o Obelisco e o Monumento às Bandeiras, subprefeitura Vila Mariana. BeatLoko (rap): concentração a partir das 13h, na Av. Marquês de São Vicente, 230, subprefeitura Lapa.

20 de fevereiro, segunda

Vou de Táx i: concentração a partir das 11h, na Av. Pedro Álvares Cabral, entre o Obelisco e o Monumento às Bandeiras, subprefeitura Vila Mariana.

i: concentração a partir das 11h, na Av. Pedro Álvares Cabral, entre o Obelisco e o Monumento às Bandeiras, subprefeitura Vila Mariana. Bloco Pinga Ni Min (Villa Country): concentração a partir das 13h, na Av. Pedro Álvares Cabral, entre o Obelisco e o Monumento às Bandeiras, subprefeitura Vila Mariana.

(Villa Country): concentração a partir das 13h, na Av. Pedro Álvares Cabral, entre o Obelisco e o Monumento às Bandeiras, subprefeitura Vila Mariana. Bloco Emo : concentração a partir das 13h, Av. Luis Dumont Villares 1.501, na subprefeitura Santana/Tucuruvi.

: concentração a partir das 13h, Av. Luis Dumont Villares 1.501, na subprefeitura Santana/Tucuruvi. Lua Vai : concentração a partir das 13h, na Av. Marquês de São Vicente, 230, subprefeitura Lapa.

: concentração a partir das 13h, na Av. Marquês de São Vicente, 230, subprefeitura Lapa. Bloco Filhos de Gil: concentração a partir das 11h, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 4.150, subprefeitura Pinheiros.

21 de fevereiro, terça

Bloco Pagu : concentração a partir das 11h, na Av. Ipiranga, 719, subprefeitura Sé.

: concentração a partir das 11h, na Av. Ipiranga, 719, subprefeitura Sé. Galo da Madrugada: concentração a partir das 9h, na Av. Pedro Álvares Cabral, entre o Obelisco e o Monumento às Bandeiras, subprefeitura Vila Mariana.

25 de fevereiro, sábado

Trio Sebah Vieira : concentração a partir das 13h, na Av. Marquês de São Vicente, 230, subprefeitura Lapa.

: concentração a partir das 13h, na Av. Marquês de São Vicente, 230, subprefeitura Lapa. Se Joga!: concentração a partir das 13h, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 4.150, subprefeitura Pinheiros.

Navio Pirata (BaianaSystem): concentração a partir das 13h, na Av. Pedro Álvares Cabral, entre o Obelisco e o Monumento às Bandeiras, subprefeitura Vila Mariana.

(BaianaSystem): concentração a partir das 13h, na Av. Pedro Álvares Cabral, entre o Obelisco e o Monumento às Bandeiras, subprefeitura Vila Mariana. Bloco Que Casar Que Nada: concentração a partir das 13h, na R. Laguna, subprefeitura de Santo Amaro.

26 de fevereiro, domingo

Pipoca da Rainha (Daniela Mercury): concentração a partir das 14h, na R. da Consolação, 2.101, subprefeitura Sé.

(Daniela Mercury): concentração a partir das 14h, na R. da Consolação, 2.101, subprefeitura Sé. Bloco Não Era Amor Era Cilada (Molejo): concentração a partir das 14h, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 4.150, subprefeitura Pinheiros.

