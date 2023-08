Carnaval 2024 será em fevereiro: veja os dias da folia

O ano nem acabou, mas já tem folião querendo saber quando será o Carnaval de 2024. A data festiva não é um ponto facultativo, incorporado no calendário do brasileiro como feriado, então veja as datas e programe-se

Quando é o Carnaval 2024?

O Carnaval de 2024 cairá nos dias 10, 11, 12 e 13 de fevereiro, contando de sábado a terça-feira. A quarta-feira de cinzas, que dá início da Quaresma da Igreja Católica, começa em 14 de fevereiro.

Apesar de ser uma data festiva, com desfiles de escolas de samba e blocos de Carnaval de rua em todo o Brasil, a data não é considerada um feriado, de acordo com a lei 9.903 de 1995.

No entanto, estados e municípios têm autonomia para decidir quanto a essa e outras datas. Na cidade de São Paulo, a lei 14.485 determina que a prefeitura defina, todos os anos, quais serão as datas comemorativas, eventos e feriados do ano corrente e faça o comunicado por meio de publicação no Diário Oficial.

Veja por que a data muda todo ano

Feriados nacionais de 2024

Em 2024, o Brasil terá 1o feriados nacionais, sendo que 3 deles cairão em uma segunda e sexta-feira, ou seja, podem ser prolongados. Veja as datas dos feriados no Brasil, mês a mês

1 de janeiro, segunda-feira — Confraternização Universal

13 de fevereiro, terça-feira — Carnaval (Ponto facultativo)

29 de março, sexta-feira — Paixão de Cristo

21 de abril, domingo — Tiradentes

1 de maio, quarta-feira — Dia do Trabalho

30 de maio, quinta-feira — Corpus Christi (Ponto facultativo)

7 de setembro, sábado — Independência do Brasil

12 de outubro, sábado — Nossa Sr.a Aparecida - Padroeira do Brasil

2 de novembro, sábado — Finados

15 de novembro, sexta-feira — Proclamação da República

25 de dezembro, quarta-feira Natal