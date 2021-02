Há quem curta filmes cheios de emoção, catástrofes e muita aventura. O filme Destruição Final é um dos lançamentos da Amazon Prime Video e é perfeito para os amantes de filmes de ação.

Greenland, como é o título original, traz um entretenimento que você vai se empolgar e gerar grandes emoções. Por isso, vamos falar sobre essa produção incrível que está disponível no Prime Video. Confira mais sobre o filme lançado no ano de 2021.

Sobre o roteiro de Destruição Final

Uma família luta para sobreviver após receber um alerta de um cometa que está seguindo em direção à Terra. John Garrity e sua esposa Allison tentar proteger-se e proteger o filho Nathan.

A família busca um lugar seguro para usar como abrigo, mas, ao longo da jornada, se deparam com o pânico e lidando com o pior da humanidade nesse momento crítico. Trapaças, mentiras, violência. Tudo se torna permitido quando não existem mais leis e a luta pela sobrevivência é real.

O elenco de Destruição Final

O elenco de Destruição Final: O Último Refúgio é formado por grandes atores. Confira quem faz parte dessa grande produção:

Gerard Butler: interpreta John Garrity;

interpreta John Garrity; Morena Baccarin: dá vida à personagem Allison Garrity;

dá vida à personagem Allison Garrity; Roger Dale Fole: interpreta o personagem Nathan, filho do casal;

interpreta o personagem Nathan, filho do casal; Scott Glen: é o Dale;

é o Dale; King Bach: interpreta Colin.

Além desses personagens, você também vai encontrar outros personagens interpretados por atores incríveis e que vão dar vida a uma história alucinante.

Trailer

Antes de conferir a crítica do filme, que tal ver um pouquinho do que promete a produção? Confira o trailer de Destruição Final e aumente a sua curiosidade:

Crítica de Destruição Final

Apesar de não trazer uma narrativa inédita, Destruição Final traz uma surpresa interessante: os efeitos visuais. Muitos filmes com narrativas apocalípticas não conseguem cumprir o papel de efeitos visuais mais realistas.

Mas o filme não foca exatamente nas estruturas, nas cidades e sim na tentativa de sobrevivência dos personagens e isso torna o filme um pouco mais humano.

Para quem busca um filme com muita ação e pouca profundidade, esse é o filme indicado. Na produção, não há explicações mais profundas sobre a família ou questões filosóficas que deveriam pairar em uma situação próxima do fim do mundo. O filme, então, não soluciona alguns pontos até o final, mas mantém um padrão de ação e suspense ao longo da produção.

A atuação de Marina Baccarin é muito sólida e ela consegue ganhar ainda mais destaque que o protagonista, ainda que Butler esteja fazendo um trabalho incrível no filme.

Mesmo sendo uma proposta que não é nada nova, o filme traz um tom mais sério sobre os acontecimentos, não deixando espaço para humor. Isso faz com que a situação seja mais próxima da realidade.

Então, é um filme bem interessante para quem quer ficar ligado na TV, surpreendendo-se e prendendo-se a um roteiro bem ativo, nada parado.

Notas de Destruição Final

Destruição Final tem notas de 79% pelos críticos do RottenTomatoes e 64% da audiência. Além disso, o filme está com pontuação de 6,4 no site IMDB.

As notas podem ser consideradas boas notas, já que os filmes de ação mantém esse padrão de pontuação. O filhe No Olho do Tornado, por exemplo, tem uma pontuação de 6,3 no IMDB. Então, vale muito a pena assistir a essa produção, não é mesmo?