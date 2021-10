Dolores apanha de Tonico em Nos Tempos do Imperador

Depois que se casou com Tonico (Alexandre Nero), a vida de Dolores em Nos Tempos do Imperador não está nada fácil em. Nos próximos capítulos, além de ter que lidar com a doença do pai, a jovem vai apanhar do marido após uma discussão. Eudoro (José Dumont) tentará intervir, mas não conseguirá.

As informações são da colunista Patrícia Kogout, do jornal O Globo.

Dolores Nos Tempos do Imperador sofrerá nas mãos de Tonico

Nos próximos episódios, Eudoro voltará para o Rio de Janeiro e passará a viver com a filha e o genro. O coronel estará muito doente, mas vai tentar esconder a verdade de Dolores em Nos Tempos do Imperador.

Porém, ele começa a passar muito mal, e a garota descobre que seu pai está com tuberculose e não deve viver muito tempo. Tonico debocha da própria esposa, por ela não ter percebido a doença de Eudoro antes.

Abalada com a situação de seu pai e furiosa com o marido, Dolores irá gritar com Tonico e vai o chamar de monstro. O deputado de Nos Tempos do Imperador surta e xinga a mulher, que pede desculpas. “A doença de painho me deixou desacorçoada. E você ficou falando aquelas…”

“Você vai aprender a me respeitar!”, gritará Tonico enquanto dá um tapa na mocinha. Ele usará um cinto para continuar batendo em Dolores em Nos Tempos do Imperador, que ficará desesperada.

Eudoro tentará intervir e impedir a agressão, mas não conseguirá.

Nos Tempos do Imperador vai ao ar segunda a sábado, às 18h25, na Globo. A novela marca a volta dos folhetins inéditos da Globo. A trama é escrita por Alessandro Marson e Thereza Falcão e é protagonizada por Selton Mello, Leticia Sabatella e Mariana Ximenes.

Todos os episódios ficam salvos no GloboPlay após a exibição da novela. Para assistir, é necessário ter um dos planos de assinatura.

