Quem é Elisa na novela Nos Tempos do Imperador

O público da novela das seis agora terá mais uma personagem histórica para acompanhar em Nos Tempos do Imperador. Elisa, interpretada pela ex-paquita Lana Rhodes, terá destaque durante os capítulos que narram a Guerra do Paraguai, conflito que marcou a história do Brasil de 1864, ano que se encontra o folhetim atualmente.

Quem é Elisa em Nos Tempos do Imperador?

A tarefa de trazer a personagem da vida real para as telinhas é de Lana Rhodes, marcada por trabalhos na TV Globo e TV Record. Elisa Alicia Lynch foi companheira de Solano Lopez, ditador que esteve no poder do Paraguai por muitos anos. O militar é um dos nomes de maior destaque da Guerra do Paraguai, o conflito só se encerrou por completo com a morte dele, em março de 1870.

Elisa, agora personagem de Nos Tempos do Imperador, conheceu o companheiro na França. Eles se apaixonaram e a mulher seguiu com ele para a América do Sul. No entanto, ela nunca pôde se tornar oficialmente esposa do militar, pois já havia sido casada antes.

De acordo com a Doutora em Ciências Humanas pela Universidade de São Paulo (USP) Luciana Silveira de Aragão e Frota, apesar de Elisa de Nos Tempos do Imperador nunca ter sido considerada oficialmente casada com Solano Lopez, isso não impediu que eles vivessem como um casal e tivessem filhos. Silveira conta também que ele assumiu os cinco filhos deles e até mesmo o primogênito da esposa, fruto do primeiro casamento dela.

Elisa de Nos Tempos do Imperador nasceu em novembro de 1833 em Cork, uma ilha da Irlanda, e morreu em julho de 1886, na França.

Atriz

O papel de Elisa caiu nas mãos de Lara Rhodes em Nos Tempos do Imperador. Longe das novelas há alguns anos, a loira esteve em um curta metragem em 2021, seu trabalho mais recente. Antes disso, a atriz trabalhou em Se Eu Fechar os Olhos Agora em 2018.

Além do trabalho como paquita, no começo da carreira, antes de viver Elisa em Nos Tempos do Imperador, a atriz havia trabalho pouco com a Rede Globo, ela teve uma participação pequena na novela Rock Story (2016) como Paula, em Alta estação (2006 – 2007) como Flávia e apareceu em Os Homens São de Marte… E é pra Lá que Eu Vou (2017), quando a obra protagonizada por Mônica Martelli foi exibida no formato de minissérie no GNT.

Já na Record a atriz teve bem mais destaque e participou de vários projetos, como Caminhos do Coração (2007 – 2008), Os Mutantes (2008), A História de Ester (2010), Rebelde (2011 – 2012) e Plano Alto (2014).

