Eudoro (José Dumont) irá contrair um grave doença em Nos Tempos do Imperador. Dolores (Daphne Bozaski) será surpreendida por uma decisão do pai antes que ele seja completamente derrubado para enfermidade. Eudoro morre em Nos Tempos do Imperador?

Nos próximos capítulos, Eudoro irá retornar para o Rio de Janeiro, mas terá uma tosse insistente, o que deixará sua filha mais nova preocupada. As informações são do Notícias da TV.

Apesar das tentativas do homem de esconder a doença, Dolores irá ficar desconfiada quando perceber que o estado de saúde do pai só piora. “De novo essa tosse, painho! Cada dia parece pior! Estou preocupada!”, dirá a jovem. “É nada, coisa de velho”, justificará o coronel. As cenas estão previstas para ir ao ar a partir da próxima quarta-feira (27).

Eudoro será diagnosticado com tuberculose. Antes de sucumbir à doença, ele dirá para a sua filha o quanto está orgulhoso dela ao saber que a jovem está aprendendo a ler e escrever com Nélio (João Pedro Zappa). Além disso, ele surpreende a garota quando diz para ela fazer as pazes com Pilar (Gabriela Medvedovski). “Agora, para eu ficar descansado, só falta uma coisa: tu fazer as pazes com tua irmã”.

“Oxe! Até outro dia painho dizia que Pilar não era mais sua filha”, questionará Dolores. “Estava errado, Dolores. Errei foi muito com vocês duas. Pilar é sua única irmã, um esteio que tu pode precisar num momento difícil”, responderá o patriarca.

Cada vez mais doente, Eudoro morrerá nas próximas semanas de Nos Tempos do Imperador.

Nos Tempos do Imperador marca a volta das novelas inéditas na Rede Globo. A trama de Alessandro Marson e Thereza Falcão é exibida de segunda a sábado, às 18h25, horário de Brasília.

Após a exibição na TV, os capítulos ficam salvos para os assinantes do GloboPlay. Para ter acesso, é necessário ter adquirido um dos planos de assinatura da plataforma de streaming.

Selton Mello, Letícia Sabatella e Mariana Ximenes são alguns dos principais nomes do elenco que retrata o período do reinado de Dom Pedro II, e mostra a relação do imperador com sua família e sua atuação no comando do país.