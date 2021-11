Dolores trai Tonico com Nélio na cama do próprio marido

O clima vai esquentar entre Dolores (Daphne Bozaski) e Nélio (João Pedro Zappa) em Nos Tempos do Imperador. Nos próximos capítulos da novela, os dois vão finalmente se entregar à paixão e terão sua primeira noite de amor na cama do deputado. O vilão sequer desconfia que seu assessor e sua esposa estão apaixonados um pelo outro.

Dolores e Nélio em Nos Tempos do Imperador

Tonico irá permitir que Dolores viaje com Nélio – o vilão irá pedir que o assessor siga Pilar (Gabriela Medvedovski) enquanto ela estiver no Recôncavo Baiano para impedir que a médica descubra as falcatruas que ele cometeu na parte financeira da fazenda de Eudoro (José Dumont).

Será durante a viagem que Nélio irá confessar seu amor por Dolores e o casal vai dar o primeiro beijo. Na próxima semana, os dois irão brigar, o que deixará a irmã de Pilar muito doente.

De acordo com o Notícias da TV, a esposa de Tonico ficará tão abalada com o afastamento de Nélio que terá uma febre alta. Quando o rapaz for visitar sua amada, ela explicará o motivo da sua doença: “É assim desde criança. Quando fico triste, tenho febre alta. Fiquei triste demais depois que o senhor foi embora”.

Dolores rapidamente vai melhorar da febre e puxará Nélio para um beijo. “Sim, é por sua causa. Porque eu falei aquelas coisas feias para você, quando queria ter dito a verdade. Estou doente porque deito com Tonico, quando queria deitar com você. Quando lhe mandei embora, meu coração se quebrou. A minha doença é a falta que você me faz”, dirá a filha caçula de Eudoro.

Nélio dirá para Dolores que a ama e os dois terão sua primeira noite de amor na cama em que Tonico dorme diariamente.

Nos Tempos do Imperador vai ao ar de segunda a sábado, às 18h25, horário de Brasília, na Globo.