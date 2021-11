Dolores e Nélio brigam e relacionamento fica abalado

O clima entre Nélio (João Pedro Zappa) e Dolores (Daphne Bozaski) vai ficar tenso em Nos Tempos do Imperador. A esposa de Tonico (Alexandre Nero) vai se surpreender ao descobrir que seu amigo estava junto do deputado no plano para deixar Pilar (Gabriela Medvedovski) e a filha caçula de Eudoro (José Dumont) sem as terras que eram do fazendeiro.

Dolores se decepciona com Nélio em Nos Tempos do Imperador

Dolores descobre que Nélio está junto com Tonico no plano de forçá-la a vender as terras que eram de seu pai. O fazendeiro repartiu os terrenos igualmente entre as filhas, mas o deputado quer se apossar das propriedades. As informações são do Notícias da TV.

“Achei que você era diferente de Tonico, mas é igual”, dirá a jovem. “Não me compare com Tonico, nunca gostei das atitudes dele”, responderá Nélio.

Furiosa por estar se sentindo traída, Dolores interromperá o rapaz: “Fraco! Covarde! Merece ser capacho de Tonico”. A esposa do deputado também dirá que vai contar tudo para sua irmã.

Nélio rebate dizendo que ele mesmo tratou de esclarecer tudo para a médica, já que ele escreveu um bilhete em que diz toda a verdade. “Por favor, me perdoe! Dei um jeito de contar tudo a Pilar porque te amo demais”, irá se declarar o assistente de Tonico.

“Isso que o senhor chama de amor não passa de uma ilusão. Sou uma desgraçada: casada com um verme e apaixonada por outro. Mas vou conseguir arrancar esse amor do meu coração. Vou expulsar você da minha vida, como vou expulsar de minha casa”, afirmará Dolores.

O advogado tentará implorar pelo perdão de Dolores, mas ela permanecerá irredutível.

Nos Tempos do Imperador vai ao ar de segunda a sábado, às 18h25, horário de Brasília, na Globo.