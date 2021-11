Domingo Maior hoje (14/11) vai passar ‘Marcando Território’

No Domingo Maior hoje, dia 14 de novembro de 2021, a Rede Globo vai exibir o filme “Marcando Território”, a partir da 23h25 do horário de Brasília. O elenco conta com os atores Ella Ballentine, Joanna Douglas, Laurence Fishburne. O longa é dirigido por Brian Smrz e vai ao ar logo após o Fantástico.

Qual o filme do Domingo Maior hoje?

No Domingo Maior hoje, a TV Globo vai passar o filme Marcando Território. Carter é um veterano de guerra que enfrentou momentos muito complicados durante as missões militares das quais participou. Agora, ele está determinado a ficar longe de qualquer tipo de violência, mas, quando se depara com a vida de uma menina de doze anos ameaçada por um matador de aluguel inescrupuloso, Carter encontra sua espingarda e parte para o conflito. Ele está disposto a proteger a menina, custe o que custar.

Que horas começa o filme da Globo hoje? O filme do Domingo Maior hoje começa logo após Fantástico. Para assistir a trama de ação no Domingo Maior é só conectar no canal Globo a partir das 23h25.

MAS INFORMAÇÕES DO FILME DA GLOBO

Título Original Standoff

Elenco Ella Ballentine, Joanna Douglas, Laurence Fishburne, Thomas Jane, John Tench, Jim Watson

Direção Adam Alleca

Nacionalidade Canadense

Gênero Suspense

Veja o vídeo do trailer do domingo maior hoje:

Programação Rede Globo – Domingo, 14/11/2021

04:35 Corujão I – Entrando Numa Fria Maior Ainda

06:25 Santa Missa

07:25 Globo Comunidade

07:55 Pequenas Empresas & Grandes Negócios

08:30 Globo Rural

09:25 Auto Esporte

10:00 Esporte Espetacular

12:30 Temperatura Máxima – Máquinas Mortais

14:35 Zig Zag Arena

15:50 Futebol

18:05 Domingão Com Huck

20:30 Fantástico

23:25 Domingo Maior – Um Dia Para Viver

01:00 Cinemaço – Linha De Ação

02:50 Corujao I – Escola De Espiões

