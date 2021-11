Domingo Maior hoje (21/11) vai passar ‘Caçada Ao Presidente’

No Domingo Maior hoje, dia 21 de novembro de 2021, a Rede Globo vai exibir o filme “Caçada Ao Presidente”, a partir da 23h25 do horário de Brasília. O elenco conta com os atores Jim Broadbent, Victor Garber, Felicity Huffman, Samuel L Jackson. O longa vai ao ar logo após o Fantástico.

Qual o filme do Domingo Maior hoje?

No Domingo Maior hoje, a TV Globo vai passar o filme “Caçada ao presidente”. O longa conta a história de um jovem adolescente acampando na floresta ajuda a resgatar o presidente dos Estados Unidos, quando o Air Force One é abatido perto de onde ele está.

Que horas começa o filme da Globo hoje? O filme do Domingo Maior hoje começa logo após Fantástico. Para assistir a trama de ação no Domingo Maior é só conectar no canal Globo a partir das 23h25.

Título Original Big Game

Elenco Jim Broadbent, Victor Garber, Felicity Huffman, Samuel L Jackson, Ted Levine, Ray Stevenson

Direção Jalmari Helander

Nacionalidade Alemã, finlandesa, inglesa

Gênero Ação

Veja o trailer do filme de hoje

Cinemaço – Linha De Ação

Após o Domingo Maior, a Rede Globo dá início ao “Cinemaço” com o filme Linha de Ação.

Acusado de suborno, o executivo do metrô de Nova York Walter Garber trabalha agora como controlador de tráfego. Sua disciplinada rotina, porém, entrará em rota de colisão com Ryder, sujeito arrogante que, acompanhado de sua quadrilha, fez um vagão de refém. Em troca da liberdade de dezessete passageiros, o bandido exige 10 milhões de dólares no prazo de uma hora.

