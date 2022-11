Domingo Maior hoje exibe o filme 'Quebrando Regras 3' sobre MMA

Após o Vai que Cola, começa na rede Globo mais uma edição do Domingo Maior. E hoje, a emissora exibe o filme "Quebrando Regras 3 - Não Se Rendam". A transmissão deve começar às 00h30 (horário de Brasília). Depois dos eventos de Never Back Down 2, o ex-campeão de MMA Case Walker está na trilha de retorno para se tornar campeão mais uma vez.

Qual o Filme Domingo Maior hoje?

No filme do Domingo Maior hoje, Quebrando Regras 3 - Não Se Rendam, o ex-campeão do MMA Case Walker se recusou a entrar numa nova liga, que é a favor do uso de anabolizantes, e está fora dos holofotes há um bom tempo. Mas seu antigo amigo, o famoso lutador Brody James, o convence a ir ate a Tailândia e treiná-lo para uma grande luta contra o invicto Caesar Braga.

Mas o que Case não esperava era que, durante o treinamento, Brody sofresse uma lesão e, sob a pressão do inescrupuloso e poderoso promotor, Walker aceita substituir James e lutar contra seu mais desafiador oponente, mas tendo suas próprias condições.

Elenco: Michael Jai White, Josh Barnett, Esai Morales, Nathan Jones, Gillian White, JeeJa Yanin, Stephen Quadros, Tony Jaa, Brahim Achabbakhe, Tyler Randell, Sahajak Boonthanakit, Owen O'Brein , Niahla Waters , Daniel Renalds, Amarin Cholvibul, Lauren Fornazieri

Veja o trailer do filme do Domingo Maior hoje:

Qual é a ordem dos filmes Quebrando Regras?

Até o momento, existem quatro filmes da série Quebrando Regras. Os longas foram lançados na seguinte ordem: