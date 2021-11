Filmes da Sessão da Tarde desta semana: programação de 22/11 a 26/11

Logo após o Jornal Hoje, a Rede Globo exibe de segunda a sexta-feira clássicos do cinema. Confira quais são os filmes da Sessão da Tarde desta semana, de 22 a 26 de novembro de 2021, e o horário da exibição.

Segunda-feira, 22 de novembro – Filmes da Sessão da Tarde desta semana

As teorias científicas de Trevor não são bem aceitas no meio acadêmico e o desaparecimento de seu irmão é algo que ainda o assombra. Para descobrir o que realmente aconteceu com Max e por uma vez por todas provar que está certo sobre suas pesquisas, ele parte para a Islândia, em uma expedição ao lado do sobrinho adolescente, Sean, e uma guia, Hannah.

Título Original: Journey To The Center Of The Earth

Elenco: Anita Briem, Frank Fontaine, Brendan Fraser, Josh Hutcherson, Seth Meyers, Jean Michel Paré, Jane Wheeler

Direção: Eric Brevig

Nacionalidade: Americana

Gênero: Aventura

Ano: 2008

Horário: 15h

Assista o trailer do filme da Sessão da Tarde desta semana:

Terça-feira, 23 de novembro

Ronny e Nick são amigos de longa data e parceiros no mundo dos negócios. Os dois tem esposas e os casais se dão bem, até que um dia Ronny flagra a esposa do amigo com outro. Agora que sabe deste segredo, ele fica em dúvida se deve contar tudo para Nick ou não.

Título Original: The Dilemma

Elenco: Vince Vaughn, Kevin James, Jennifer Connelly, Winona Ryder

Direção: Ron Howard

Nacionalidade: Americana

Gênero: Comédia

Ano: 2011

Horário: 15h

Assista o trailer do filme da Sessão da Tarde de terça-feira:

Quarta-feira, 24 de novembro – Filmes da Sessão da Tarde desta semana

Phil e Charlie são publicitários, de repente eles ficam desempregados e sem dinheiro para pagar a creche dos filhos. O destino então obriga que eles fiquem em tempo integral com as crianças, o que acaba gerando uma ideia: por que não aproveitar e cuidar dos filhos de outros pais e transformar isso em um negócio? A dupla coloca o plano em prática e abre uma creche pouco convencional.

Título Original: Daddy Day Care

Elenco: Eddie Murphy, Jeff Garlin, Steve Zahn, Regina King, Kevin Nealon, Anjelica Houston

Direção: Steve Carr

Nacionalidade: Americana

Gênero: Comédia

Ano: 2003

Horário: 15h

Veja o trailer do filme da Sessão da Tarde desta semana:

Quinta-feira, 25 de novembro

Harold nunca soube lidar com mulheres, por conta disso ele resolve contratar Annie como sua mentora, uma garota que era muito popular em sua época do colégio, para ajudá-lo na tarefa de falar com o sexo aposto. No entanto, ele não esperava desenvolver sentimentos por Annie.

Título Original: How to Fall in Love

Elenco: Brooke D’Orsay, Kurt Evans, Gina Holden, Rowen Kahn, Olivia Knowles, Ariel Ladret, Eric Mabius, Kathy Najimy, Panou, Jody Thompson

Direção: Mark Griffiths

Nacionalidade: Americana

Gênero: Comédia romântica

Ano: 2012

Horário: 15h

Assista o trailer do filme da Sessão da Tarde de quinta:

Sexta-feira, 26 de novembro– Filmes da Sessão da Tarde desta semana

Selminha é uma frentista sem sorte no amor ou jogo, porém, sua vida muda de direção quando ela descobre algo incrível: é herdeira de um tio milionário. No entanto, ela terá uma missão para conseguir o dinheiro, precisará gastar R$ 30 milhões em 30 dias.

Título Original: Tô Ryca

Elenco: Marcelo Adnet; Katiuscia Canoro; Marilia Pera; Samantha Schmutz

Direção: Pedro Antonio Paes

Nacionalidade: Brasileira

Gênero: Comédia

Ano: 2015

Horário: 15h

Assista o trailer do filme da Sessão da Tarde:

