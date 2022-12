Domingo Maior hoje de Natal exibe Stuber – A Corrida Maluca

Filme do Domingo Maior é uma comédia - Foto: divulgação

Após o Vai que Cola, a rede Globo exibe no Domingo Maior hoje o filme " Stuber – A Corrida Maluca". A transmissão deste 25 de dezembro começa às 00h10 (horário de Brasília).

Qual o Filme Domingo Maior hoje?

No filme do Domingo Maior hoje, Stuber apresenta a história de um policial temperamental, que está se recuperando de uma cirurgia no olho e então recruta um motorista de Uber para ajudá-lo a pegar o traficante que assassinou seu parceiro. O par incompatível logo se encontra em um dia selvagem de vigilância e tiroteios enquanto perseguem criminosos violentos pelas ruas decadentes de Los Angeles.

Vic, interpretado por Dave Bautista, faz uma cirurgia Lasik no mesmo dia em que descobre que pode finalmente ser capaz de prender o traficante de drogas que matou seu parceiro um ano atrás. Incapaz de dirigir ou mesmo andar com qualquer propósito, ele usa o aplicativo Uber imposto a ele por aquela filha adulta ( Natalie Morales ) que quer que ele assistir a sua abertura de arte naquela noite.

Seu motorista é Stu, que aluga um carro elétrico e faz questão de manter uma classificação de cinco estrelas. Para isso, ele oferece doces e água aos passageiros, mas Vic não aceita.

Filmes da semana na Globo

Segunda na Sessão da Tarde - Pépequeno

Terça-feira, Sessão da Tarde - Nossa Vida com Cães

Quarta, Sessão da Tarde - Idas e Vindas Do Amor

Quinta Sessão Da Tarde - Jumper

Sexta, Sessão da Tarde - Noite de Ano Novo

