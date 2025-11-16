Domingo Maior hoje exibe o filme O Negociador

No Domingo Maior hoje, dia 16 de novembro, a TV Globo exibe o filme O Negociador com Samuel L Jackson e Kevin Spacey. A exibição começa na madrugada de segunda, às 00h20 (horário de Brasília), após o Festival Rock The Mountain.

Sobre o que é o filme do Domingo Maior de hoje

“O Negociador”, de 1998, é um triunfo do estilo sobre a história, e da atuação sobre os personagens. O filme é um suspense que realmente flui bem. Considere o seguinte: na cena de abertura, um negociador da polícia de Chicago chamado Danny Roman (Samuel L. Jackson ) conversa calmamente com um louco que fez a própria filha de refém. O cerco termina em vitória, como em todos os outros filmes policiais.

A cena seguinte, claro, mostra os policiais comemorando em um bar e assistindo à cobertura da própria vitória na TV. Sempre tem um rabugento que faz questão de não comemorar o triunfo do herói. Preste muita atenção nesse personagem, que é o Falso Vilão e está ali para te despistar.

Próxima grande sequência: o policial herói enfrenta uma desgraça repentina. É acusado de desviar fundos do fundo de pensão da polícia. É incriminado para parecer o vilão. Não tem mais amigos. Não preciso dizer que isso sempre leva à cena da arma e do distintivo, na qual o herói deixa cair suas ferramentas de trabalho na mesa do chefe.

O filme avança rapidamente em direção à sua ideia central: um negociador experiente enfrenta outro, o que significa que ambos compreendem as estratégias um do outro. Roman, enfrentando a prisão por ter sido vítima de uma armação, faz reféns, incluindo Niebaum (o falecido JT Walsh), um investigador que apura o desaparecimento de fundos de pensão. Roman afirma que só há um negociador com quem ele aceitará negociar: Chris Sabian (Kevin Spacey ), um homem que não faz parte do departamento e que provavelmente não está envolvido na armação.

Até a chegada de Sabian, “O Negociador” parece ter sido construído com elementos genéricos. Mas então o filme ganha vida. Há uma química entre os negociadores interpretados por Jackson e Spacey; às vezes, eles parecem se comunicar em código ou pelo olhar.

O roteiro, de James DeMonaco e Kevin Fox, demonstra uma pesquisa minuciosa sobre os métodos de negociação, mas utiliza esse conhecimento apenas quando necessário. E a direção de F. Gary Gray é disciplinada, concisa e inteligente: quando ele acerta em cheio, tem a segurança necessária para continuar, em vez de ficar pulando de um assunto para o outro como muitos diretores fariam.

Veja também os filmes da Sessão da Tarde da Semana.