Domingo Maior vai exibir Maze Runner: Prova De Fogo hoje (21)

Neste domingo (21) à noite a Rede Globo vai transmitir o filme Maze Runner: Prova de Fogo no Domingo Maior. A sessão de cinema deve ir ao ar por volta de 23h30, após a exibição do reality show Big Brother Brasil 2021.

Maza Runner

O filme é estrelado por Thomas Brodie-Sangster; Ki Hong Lee; Dylan O’brien; Rosa Salazar e Kaya Scodelario. O longa conta a história de Thomas e seus amigos, que após escaparem do labirinto precisam lidar com uma realidade muito diferente do comum. A superfície da Terra foi queimada pelo sol e, agora, eles precisam lidar com criaturas disformes chamadas cranks, que querem matar os humanos.

Maze Runner é uma série de filmes, baseado em livros, que foi lançada em 2014. A obra exibida no Domingo Maior hoje é a segunda sequencia, de três, do filme e foi sucesso de bilheterias e faturamento no mundo. Confira o trailer abaixo:

Domingo Maior

Domingo Maior é um programa da Tv Globo que desde 1972 exibe sessões de filmes aos domingos. Normalmente, a exibição começa depois do fantástico, mas com o Big Brother no ar, o programa começa após o reality. Comumente, o Domingo Maior exibe filmes de ação. Além disso, a Globo também tem o programa Tela Quente, que passa filmes nas segundas-feiras. O filme de amanhã é “Como Eu Era Antes de Você”, que será exibido por volta das 23h55, segundo a programção do canal.