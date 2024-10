Eleição municipal será decidida no domingo, 27 de outubro de 2024

É hoje? Horário do debate da Globo para a Prefeitura SP 2024

O debate da Globo com os candidatos à Prefeitura de São Paulo será transmitido nesta sexta-feira, 25 de outubro, dois dias antes do segundo turno. Guilherme Boulos (PSOL) e Ricardo Nunes (MDB) confirmaram presença.

Quando e onde assistir ao debate da Prefeitura de SP

O programa com os candidatos à Prefeitura de São Paulo nessa sexta-feira, 25, começará às 22h, logo após a novela das nove, e será mediado por César Tralli.

O encontro será transmitido ao vivo pela TV Globo e estará disponível nas plataformas digitais da emissora, permitindo que o público acompanhe de qualquer dispositivo.

Para assistir ao debate da Prefeitura de São Paulo ao vivo pelo Globoplay, siga os passos abaixo: 1. Acesse o site ou aplicativo: Você pode assistir o evento diretamente no site www.globoplay.com ou pelo aplicativo Globoplay, disponível para dispositivos móveis (Android e iOS), Smart TVs e tablets. 2.

A importância para os participantes indecisos

Será uma oportunidade para os candidatos apresentarem suas propostas e discutirem temas essenciais para a capital paulista, como mobilidade urbana, saúde, segurança, educação e habitação, além de questões que impactam diretamente o dia a dia dos paulistanos.

Com a aproximação das eleições, o desempenho dos candidatos nesse debate pode ser crucial para atrair eleitores indecisos e consolidar as campanhas, sendo uma etapa estratégica na disputa pela Prefeitura de São Paulo.

O segundo no dia 27, ambos das 8h às 17h, no horário de Brasília. Mesmo aqueles que não votaram no primeiro turno poderão votar neste domingo.