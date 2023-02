É hoje! Horário e como assistir a apuração do Carnaval 2023 de SP?

Gaviões da Fiel desfila no Sambódromo do Anhembi - Foto: Reprodução/Rede Globo

A apuração das escolas de samba de São Paulo acontece nesta terça-feira, 21. As agremiações paulistas serão avaliadas pelos jurados em nove quesitos que decidirão quem leva o título neste ano. A transmissão do resultado ocorrerá pela Rede Globo e pela internet.

Como assistir ao vivo a apuração das escolas de samba?

A apuração do Carnaval 2023 acontece nesta terça-feira, 21, a partir das 15h35, horário de Brasília. Antes do resultado, a Globo exibirá os melhores momentos de cada escola de samba.

Para assistir, basta sintonizar na Globo no horário em que a transmissão começar. Também é possível assistir ao vivo na web:

Passo 1: acesse o Globoplay pelo navegador de seu smartphone ou computador. Também é possível baixar o aplicativo na Play Store para Android ou na App Store para iOS.

Passo 2: na página inicial, clique no canto superior esquerdo para fazer login ou se cadastrar. Se você já tem uma conta Globo.com, basta inserir o e-mail e a senha para entrar na plataforma.

Já quem está acessando o Globoplay pela primeira vez precisa se cadastrar. Clique em 'cadastre-se' e informe os dados solicitados, incluindo nome, data de nascimento, e-mail e criar uma senha. Também é preciso concordar com os termos de uso e polícia de privacidade.

Passo 3: volte na página inicial e clique em 'Agora'. A transmissão será iniciada em poucos segundos.

Quais são os quesitos avaliados pelos jurados?

São nove quesitos avaliados pelos jurados na apuração que vão definir a escola de samba que levará o título de campeã do Carnaval 2023. A Liga Independente das Escolas de Samba definiu na última segunda-feira, 20, a ordem de leitura das notas.

1ª: Harmonia - Avalia se os integrantes das escolas estão integrados, cantando o samba-enredo corretamente e com clareza. Caso não seja possível ouvir alguma palavra ou frase do canto, a agremiação é penalizada.

2ª: Bateria - Categoria que avalia a performance dos ritmistas da bateria, desde a afinação dos instrumentos musicais até o entrosamento e criatividade.

3ª: Enredo - Avalia o enredo escolhido pela agremiação e a forma como ele foi contado na avenida.

4ª: Alegoria - Avalia os carros alegóricos de cada escola de samba.

5ª: Evolução - Categoria que julga se as agremiações desfilaram no tempo certo e não se não deixaram "buracos" na avenida.

6ª: Samba-Enredo - Julga se a letra da canção contempla o enredo escolhido, além da melodia e riqueza poética.

7ª: Comissão de Frente - Avalia os movimentos, execução, saudação da escola ao público e o acabamento das fantasias.

8ª: Mestre-sala e porta-bandeira - Avalia o entrosamento, movimentos e fantasia da dupla.

9ª: Fantasia - Avalia o significado, detalhes e acabamento das roupas.

Quando acontece o desfile das campeãs?

O desfile das campeãs do carnaval paulista acontece no dia 25 de fevereiro, sábado. As agremiações que alcançarem as maiores notas voltam para o Sambódromo do Anhembi para celebrar o resultado.

Os foliões que quiserem assistir ao desfile das campeãs podem adquirir ingressos por meio do site ou da bilheteria oficial da capital paulista no Sambódromo do Anhembi ou no Carioca Club. Os preços variam entre R$ 35 e R$ 90 para as arquibancadas, mas também é possível optar pelo setor com mesas, cadeiras e o lounge, sob o custo entre R$ 102,50 e R$ 300.

A campeã do carnaval 2022 foi a Mancha Verde. A maior campeã da história é a Vai-Vai, que neste ano desfilou no Grupo de Acesso.

Nesta ano, desfilaram pelo Grupo Especial:

Independente Tricolor

Acadêmicos do Tatuapé

Barroca Zona Sul

Unidos de Vila Maria

Rosas de Ouro

Tom Maior

Gaviões da Fiel

Estrela do Terceiro Milênio

Acadêmicos do Tucuruvi

Mancha Verde

Império de Casa Verde

Mocidade Alegre

Águia de Ouro

Dragões da Real