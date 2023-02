Quando é a apuração das escolas de samba do Rio? Veja horário

O carnaval demora para chegar, mas passa muito rápido! As últimas apresentações do grupo especial do Rio de Janeiro serão nesta segunda-feira (20) e em breve o público já poderá acompanhar a apuração que definirá a campeã de 2023. Nos próximos dias, as notas serão distribuídas para as escolas de samba e a transmissão de tudo será ao vivo.

Carnaval 2023 - Horário e quando é a apuração do Rio

A apuração do carnaval 2023 no Rio de Janeiro será na quarta-feira, 22 de fevereiro. A TV Globo informa que a contagem de pontos será exibida a partir das 16h00. É previsto que o momento em que as escolas receberão suas notas pelas performances de 2023 levará cerca de 2 horas e terminará às 18h00.

A apuração do Rio de Janeiro afetará a programação da Globo e será exibida durante a reprise de O Rei do Gado no Vale a Pena Ver de Novo. O site da emissora mostra que a novela começa às 15h20, irá parar às 16h00 para a apuração, e então será retomada das 18h00 às 18h25.

A apuração das escolas de samba de São Paulo será um dia antes, na terça-feira, 21 de fevereiro. A exibição será a partir das 15h35 na TV Globo e ficará no ar até 18h25. Neste dia, não haverá transmissão de O Rei do Gado.

Vote na melhor escola de samba do Rio de Janeiro:

Como assistir ao vivo

A apuração do Rio é exibida à partir das 16h00 na quarta-feira e você pode assistir pela TV Globo ao vivo. Se estiver longe da televisão, você ainda tem a opção de conferir tudo online pela Globoplay. A única obrigatoriedade por lá é que você tenha uma conta gratuita na plataforma streaming.

Passo 1: para começar o seu registro, você deve acessar o site no link https://globoplay.globo.com/, depois clicar em "entrar" no menu lateral direito e em seguida em "cadastrar";

Passo 2: você será redirecionado para uma página com um formulário. Será necessário informar nome completo, e-mail, senha, gênero, data de nascimento, cidade, estado e país em que mora;

Passo 3: você só poderá completar o cadastro se selecionar a caixinha "Li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade" e então apertar o botão "cadastrar";

Passo 4: com seu login e senha em mãos, agora será hora de acessar a plataforma para assistir a apuração do carnaval do Rio 2023. Entre na Globoplay no horário em que começa a divulgação de pontos, às 16h00, e vá em "Agora na TV" na aba superior do site. Você deve clicar na TV Globo e pronto! Agora é só aguardar o início da atração.

Quem é a atual campeã

A Grande Rio venceu o carnaval do ano passado. Esta foi a primeira vez que a escola de Duque de Caixas conquistou o título. A rainha de bateria Paolla Oliveira se fantasiou de Pombagira e a escola levou nota 10 em várias categorias, como alegoria, enredo, harmonia, fantasias, bateria e comissão de frente.

O projeto foi comandado pelos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora e lançou o samba-enredo "Fala, Majeté! Sete Chaves de Exu", de autoria de Cláudio Mattos, Igor Leal, Gustavo Clarão, Arlindinho Cruz, Jr. Fragga e Thiago Meiners.

Para 2023, a escola de samba escolheu o samba-enredo "Ô Zeca, o pagode onde é que é? Andei descalço, carroça e trem, procurando por Xerém, pra te ver, pra te abraçar, pra beber b batucar", em homenagem ao cantor Zeca Pagodinhos. Eles se apresentaram no primeiro dia de desfile do grupo especial, sendo a segunda escola a entrar na Sapucaí na noite de domingo (19).

O desfile das campeãs do carnaval 2023 será no próximo sábado, dia 25 de fevereiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Acadêmicos do Grande Rio (@granderio)

