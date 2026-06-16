Ece İrtem: quem é atriz de Coração de Mãe que morreu aos 35

A atriz turca Ece İrtem, conhecida por interpretar Işıl na série de televisão “Kızılcık Şerbeti”, morreu na segunda-feira aos 35 anos, segundo um comunicado de seu advogado. Artista conquistou o público do Brasil com a personagem Hande na novela Coração de Mãe, novela exibida pela Record TV.

Causa da morte da atriz Ece İrtem

Ece İrtem faleceu por volta do meio-dia em sua casa, enquanto sua mãe estava com ela. Os resultados preliminares apontam para um ataque cardíaco, mas a investigação continua e a causa da morte será determinada por uma autópsia.

O advogado da atriz emitiu a declaração após alegações não confirmadas sobre as circunstâncias da morte de İrtem circularem nas redes sociais. İrtem faleceu um dia após seu aniversário. Ela nasceu em 14 de junho de 1991, na província de Sivas, na região central da Turquia.

“Minha cliente, Ece İrtem, faleceu hoje por volta das 12h. O incidente ocorreu enquanto ela estava em sua casa com a mãe. De acordo com as primeiras avaliações, acreditamos que ela faleceu em decorrência de um ataque cardíaco. A investigação continua. A causa exata será esclarecida por meio do relatório da autópsia. Quando o relatório for divulgado, o público também será informado. Apresento minhas condolências à família e a todos os seus entes queridos”, informou a nota assinada por Uğur Gökkoyun, advogado da atriz.

Ela se tornou conhecida por um público mais amplo através de sua interpretação de Işıl em “Kızılcık Şerbeti”, conhecida internacionalmente como “ Cranberry Sorbet ”. A série, exibida no horário nobre, acompanha os conflitos entre famílias seculares e conservadoras, unidas pelo casamento de seus filhos.

İrtem se formou no departamento de ópera e canto da Universidade Yaşar, na cidade de Izmir, no oeste do país, em 2014, e posteriormente estudou atuação no Centro Cultural Sadri Alışık, em Istambul.

Ela iniciou sua carreira na televisão em 2014 e participou de diversas produções turcas, incluindo “Yeni Gelin”, “Bay Yanlış”, “Mahkum”, “Yasak Elma” e “Sandık Kokusu”. Seus créditos no cinema incluem “Zengo” e o thriller policial da Netflix de 2024, “10 Days of a Curious Man”.