Confronto entre as rivais movimenta o capítulo desta quinta-feira, enquanto sexta-feira reserva novas reviravoltas para Adriana, Dora e Ademir

Resumo de Quem Ama Cuida hoje (30/07): Adriana invade a casa de Pilar

Resumo de Quem Ama Cuida hoje (30/07): Adriana invade a casa de Pilar

O capítulo da novela Quem Ama Cuida desta quinta-feira (30) termina com mais um embate entre Adriana e Pilar. Depois de o escândalo envolvendo Ademir ganhar repercussão, Adriana decide ir até a casa da rival, dando início a uma sequência que terá consequências importantes no episódio de sexta-feira (31).

Antes disso, Ademir demonstra incômodo ao encontrar jornalistas em frente à delegacia. Enquanto Adriana e Mau Mau comemoram a repercussão das acusações contra o advogado, Patrick tenta tranquilizar Dora diante da crise.

Paralelamente, Pilar acusa Carmita de espalhar que seu anel é falso e comenta com Iuri que acredita estar sendo enganada. Ingrid, por sua vez, confessa que pretendia substituir o protótipo pelo anel verdadeiro assim que a mãe quitasse a compra.

Em outra frente da trama, Bruna descobre que Pedro é o advogado da mulher responsável pela denúncia contra Ademir. Otoniel revela a Adriana que Pilar chegou a sequestrar Elisa e ameaçar a filha. Já Cléber informa a Pedro que outras duas mulheres pretendem denunciar Ademir, agravando ainda mais a situação do advogado.

O capítulo termina com Adriana chegando à casa de Pilar, preparando o terreno para um novo confronto.

O que acontece no próximo capítulo de Quem Ama Cuida?

Na sexta-feira, a visita de Adriana à casa de Pilar tem consequências imediatas. Pilar ameaça denunciá-la por invasão de domicílio, fazendo Adriana temer que o episódio prejudique sua liberdade condicional.

Enquanto isso, Rafael exige que Brigitte se afaste de César. Dora toma uma decisão definitiva e expulsa Ademir de casa. A crise do advogado também afeta sua carreira, já que diversos clientes cancelam compromissos em seu escritório.

Em outra reviravolta, Carolina fica surpresa quando André termina o relacionamento e revela estar apaixonado por outra mulher. A notícia deixa Dora desconfortável, principalmente após ouvir Carolina comentar o motivo da separação.

Bruna e Pedro entram em conflito por causa de Carmita, Ademir procura ajuda da personagem para enfrentar a crise, e Adriana tenta conversar com Elenice, mas não consegue fazê-la se abrir.

O capítulo ainda mostra André procurando Dora, Enéas convidando Elisa para sair e Adriana indo ao escritório de Pedro, encerrando mais uma sequência de acontecimentos que prometem mudar os rumos da novela.