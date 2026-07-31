Resumo de Quem Ama Cuida hoje (31/7): Dora termina casamento com Ademir e André faz confissão

Resumo de Quem Ama Cuida hoje (31/7): Dora termina casamento com Ademir e André faz confissão

Os próximos capítulos de Quem Ama Cuida prometem fortes emoções nesta sexta-feira, 31 de julho. O principal destaque da trama é a decisão definitiva de Dora de colocar um ponto final em seu casamento com Ademir, enquanto André finalmente revela que está apaixonado por ela. Paralelamente, as denúncias contra Ademir continuam provocando consequências graves em sua vida pessoal e profissional.

A combinação entre o fim do casamento, a declaração de amor e a crise enfrentada por Ademir concentra os acontecimentos mais importantes do capítulo, temas que costumam despertar maior interesse nas buscas do Google.

Depois de terminar o relacionamento com Carolina ao confessar que estava apaixonado por outra mulher, André decide abrir o jogo de vez. Ele procura Pedro e revela que está apaixonado por Dora.

Antes disso, André também oferece apoio à mulher, que enfrenta um momento delicado após decidir colocar um fim em seu casamento com Ademir.

Dora toma uma decisão definitiva e comunica a Ademir que o casamento entre eles acabou. Sem aceitar a separação, Ademir procura André e pede ajuda para convencer Dora a reatar o relacionamento. A tentativa, no entanto, promete não ter sucesso.

Além dos problemas na vida amorosa, Ademir continua sofrendo as consequências das denúncias feitas contra ele. O advogado descobre que Pedro representa as novas mulheres que o acusaram e, pouco depois, perde um importante cliente por causa da repercussão do caso. Desesperado, ele exige que Pedro convença as denunciantes a retirarem as queixas.

Outro momento importante do capítulo acontece quando Pedro se oferece para ajudar Adriana a conseguir um emprego.

Ao ver os dois conversando às escondidas, Bruna passa a acreditar que Pedro está tendo um caso com Adriana. Ela comenta sua desconfiança com Bia, sem perceber que Mau Mau escuta toda a conversa.

O capítulo ainda mostra Rafael exigindo que Brigitte fique longe de César, César repreendendo Bia pelo excesso de ciúmes, Otoniel contando a Elisa sobre seu encontro com Francesca, Enéas convidando Elisa para sair, Dora acusando Carmita de tentar se beneficiar de uma possível reconciliação com Ademir, Ulisses perdendo no jogo e Lyris ficando assustada com a chegada da polícia ao cassino.