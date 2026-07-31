Cinema & TV

Show da Xuxa hoje: vai ter transmissão ao vivo hoje?

Nesta sexta-feira, a cantora faz sua última apresentação em São Paulo pela turnê

Escrito por Anny Malagolini
Tem transmissão do show da Xuxa hoje Xuxa em turnê
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A apresentadora e cantora Xuxa Meneghel sobe ao palco em São Paulo para realizar mais uma apresentação inesquecível de sua turnê especial. Após reunir gerações de fãs e lotar arenas pelo país, a Rainha dos Baixinhos promete um espetáculo repleto de nostalgia, efeitos visuais e os maiores sucessos de sua carreira.

Mas para quem não conseguiu garantir o ingresso, fica a dúvida: é possível assistir ao show da Xuxa hoje pela TV ou pela internet?

Tem transmissão do show da Xuxa hoje?

Diferentemente do que acontece em grandes festivais transmitidos por canais de TV por assinatura e plataformas de streaming (como Multishow e Globoplay), o show da Xuxa em São Paulo é um evento solo e fechado.

Até o momento, a produção da artista não anunciou nenhuma transmissão oficial para o show de hoje. Isso significa que não haverá exibição na TV aberta, fechada ou via streaming.

Atenção: fuja de links suspeitos em redes sociais e aplicativos de mensagem que prometem transmissões “exclusivas” ao vivo. Geralmente, tratam-se de golpes ou retransmissões não oficiais de baixa qualidade feitas por espectadores no Instagram ou TikTok, que costumam ser derrubadas por direitos autorais.

Para os fãs que desejam sentir a energia de clássicos como “Ilariê” e “Lua de Cristal”, a única forma oficial de acompanhar a apresentação é presencialmente no local do evento.

Para quem vai ao show presencialmente, a organização orienta chegar com antecedência:

  • Abertura dos portões: 16h
  • DJ / Atração de abertura: 18h30
  • Show da Xuxa: 20h30

Provável Setlist

Com base nas últimas apresentações da turnê, o público pode esperar um repertório nostálgico repleto de hinos dos anos 80, 90 e 2000:

Doce Mel (Bom Estar Com Você)

Ilariê

Tento de Novo (TIDOLELÊ)

Brincar de Índio

Arrebita

Hoje é Dia de Maria

Dança da Xuxa

Pinel por Você

Festa do Estica e Puxa

Pipoca

Abecedário da Xuxa

Xuxerife

Nosso Canto de Paz

Libera Geral

Tá Bom

Círculo da Vida / Músicas do XSPB

Marquei um X

Arco-Íris

Bis:

Lua de Cristal

Doce Mel (Reprise)

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, Yahoo e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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