Cinema & TV

Onde assistir o Festival João Rock hoje: 3 formas de transmissão

Nação Zumbi, Marcelo D2, Raimundos e Criolo estão entre as atrações

Escrito por Anny Malagolini
Festival João Rock Festival João Rock - Foto: Divulgação/João Rock
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É dia de rock! A edição de 2026 do festival João Rock acontece neste sábado, 1 de agosto, no Parque Permanente de Exposições, em Ribeirão Preto. A boa notícia é que o público de casa também poderá assistir aos shows ao vivo.

Como assistir o João Rock 2026?

Os fãs das atrações do João Rock podem assistir aos shows nos canais fechados Multishow e Bis e na plataforma de streaming Globoplay com sinal aberto para não assinantes.

O Multishow transmite as apresentações do palco João Rock a partir das 18h, horário de Brasília. No Canal Bis, a partir das 16h15. O número do canal de TV pode variar de acordo com a operadora de televisão.

Também será possível assistir aos shows em tempo real pela internet. Os assinantes do Globoplay +canais poderão acompanhar o evento através do streaming a partir das 15h20.

Quais são as atrações do João Rock 2026?

O João Rock 2026 conta com 30 atrações divididas em quatro palcos. As apresentações acontecem da tarde de sábado até a madrugada de domingo.

Palco João Rock

14h: Batalha da Aldeia
15h: Vencedor do Concurso de Bandas do João Rock
15h55: Chico Chico
17h: Lagum
18h05: Detonautas
19h10: Zé Ramalho
20h15: Alceu Valença
21h20: Os Paralamas do Sucesso
22h25: CPM 22
23h30: BaianaSystem
0h35: Charlie Brown Jr. Acústico convida Negra Li e Marcelo Nova

Palco Brasil

15h20: Os Tucumanus e Victor Xamã
17h25: Nação Zumbi
19h25: Armandinho
21h25: Marcelo D2 convida Rael
23h25: Raimundos

Palco Aquarela

14h25: Urias
16h25: Rachel Reis
18h25: Luedji Luna
20h25: Marina Sena
22h25: Ana Carolina

Palco Fortalecendo a Cena

15h25: Ajuliacosta
17h25: Yago Oproprio
19h25: FBC
21h25: Djonga
23h25: Criolo

O que pode o que não pode levar no João Rock?

As mais de 70 mil pessoas que vão comparecer ao evento neste sábado devem se atentar a lista de itens que são proibidas na entrada do festival.

Entre os objetos que não podem ser levados no João Rock estão: capacetes, cadeiras, bancos dobráveis ou de material rígido, armas de fogo e/ou armas brancas, objetos pontiagudos, cortantes e/ou perfurantes, canivete, coolers, drones, skate, lasers, objetos de vidro, câmeras fotográficas ou gravadoras profissionais (que possibilitam a troca de lentes), cartazes feitos de papelão grosso ou fixados em madeira, bandeiras com mastro, animais (exceto cães guia identificados e acompanhados de deficientes visuais), guarda-chuva, bastão de selfie, substâncias inflamáveis, corrosivas e/ou tóxicas, garrafas, latas, copos ou canecas de material rígido (metal, térmicos, etc), fogos de artifício, desodorante spray e qualquer outro item que coloque em risco a sua segurança e a de todos presentes no evento.

Já na lista do que pode levar estão: mochila, canga, chapéu, protetor solar, capa de chuva, pochete, bonés e gorros, bolsa, sofá inflável, carregador de celular portátil (um por pessoa), documentos pessoais, 1 snack por pessoa, com embalagem lacrada (bolachas, salgadinho, barras de cereais e etc), até duas frutas pequenas por pessoa, sem qualquer embalagem rígida, copos de água lacrados (até 3 por pessoa), blusa de frio, máscaras e fantasias não rígidas, óculos, isqueiro, cigarros eletrônicos com essência lacrada, bandeiras sem mastro e desodorante roll-on. Em caso de remédios controlados é obrigatório a apresentação de receita ou atestado médico.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, Yahoo e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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