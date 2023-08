Elas por Elas já passou na Globo ou é inédita?

A novela "Elas por Elas" estreia na Globo em setembro com texto de Alessandro Marson e Thereza Falcão. A trama é um remake da história que fez sucesso na década de 1980 no horário das 19h, que agora retorna repaginada e atualizada para os tempos atuais.

Elas por Elas é reprise na Globo?

O remake da novela Elas por Elas, do jeito que será apresentado ao público a partir de setembro, é inédito. No entanto, o folhetim é uma adaptação de uma obra que já foi exibida na emissora em 1982.

Assim como na primeira versão, a novela continua sendo protagonizada por sete mulheres, mas algumas delas ganharam novos nomes. Márcia, vivida por Eva Wilma na primeira versão da trama, agora se chama Lara e será interpretada pela atriz Deborah Secco. Késia Estácio interpreta Thais, que na versão original do folhetim se chamava Wanda. Carol, que será vivida por Karine Teles, anteriormente se chamava Marlene.

A maior mudança é na história da personagem Carmen, interpretada por Maria Helena Dias na década de 80. Ela agora será uma mulher trans chamada Renée, interpretada por Maria Clara Spinelli. As demais personagens permanecem com o mesmo nome.

O folhetim conta a história de sete amigas que não se reencontram há 25 anos, até que Lara decide localizá-las e marca um encontro em sua casa. Mergulhadas nas lembranças do passado e somando às coincidências do presente, a reunião das personagens afeta novamente a vida de todas elas.

Uma das coincidências é que duas delas estão envolvidas com o mesmo homem. Thais é amante do falecido marido de Lara e irmã de Mário Fofoca (Lázaro Ramos), detetive que será contratado pela personagem de Deborah Secco para descobrir quem era a outra mulher de seu esposo.

Outra triângulo amoroso é entre Adriana (Thalita Carauta), Helena (Isabel Teixeira) e Jonas (Mateus Solano). Isso porque Adriana é apaixonada por Jonas, que é marido de Helena, e ele por ela. Os dois tiveram um caso no passado, mas romperam quando a personagem de Isabel Teixeira ficou grávida do rapaz.

Em que ano passou a novela pela primeira vez?

A versão original de Elas por Elas foi exibida entre maio e novembro de 1982. A história é de autoria de Cassiano Gabus Mendes (1929-1993) e contou com direção geral de Paulo Ubiratan. A média de audiência foi de 40.61 pontos.

Na primeira versão, o detetive Mário Fofoca foi interpretado pelo ator Luis Gustavo. O personagem contava com a ajuda de René (Reginaldo Faria), um advogado sem projeção e mau-caráter que seduzia as próprias clientes para obter vantagens financeiras.

Até que um dia, o pilantra se envolve com Yeda (Cristina Pereira), filha da personagem que na época se chamava Márcia, considerada o patinho feio da família - no remake, as herdeiras de Lara mantém os nomes originais. As meninas são vividas pelas atrizes Valentina Herszage e Castorine.

A família da jovem não acredita que René está apaixonado por Yeda, e nem ela mesma - todos acham que o rapaz só está interessado na fortuna da garota. No remake, o nome do malandro deve ser alterado já que há uma personagem com o mesmo nome entre as protagonistas.

A grande vilã da história é Helena, que morre de ciúmes de Adriana. A mulher já havia armado no passado para ficar com o amado de sua amiga e conseguiu o que queria. No entanto, o reencontro delas colocará o casamento da megera a perder.

A nova versão de Elas por Elas estreia em 25 de setembro, no horário das 18h, substituindo Amor Perfeito, que chega ao fim no próximo dia 22.

